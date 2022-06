GP de Monaco : Frustré, Wolff veut voir le tracé changer

Cheeky, @GeorgeRussell63. 👌

Wolff a quelques idées

Le Grand Prix de Monaco a été fidèle à sa légende. Malgré la pluie parfois torrentielle, le circuit tracé au cœur de la Principauté n’a pas offert un spectacle mémorable le week-end dernier. Pierre Gasly et Lando Norris se sont notamment risqués à réaliser des dépassements mais le tracé étroit reste un frein et la frustration se fait toujours plus grande, attisée par la situation contractuelle précaire de Monaco vis-à-vis de la F1. Mais, du côté de Mercedes, la goutte qui a fait déborder le vase restera la tactique employée par Fernando Alonso, qui a roulé à plusieurs secondes de son rythme habituel afin de bloquer volontairement Lewis Hamilton. Le but de la manœuvre, finalement vaine, était de faciliter une attaque d’Esteban Ocon. Mécontent de cela, Toto Wolff a clairement appelé les décideurs de l’Automobile Club de Monaco à revoir leur copie pour les années à venir.Le patron de l’écurie Mercedes a rappelé que, dans le cas si particulier de la Principauté, il faut une différence de rythme abyssale pour espérer doubler sans trop de difficultés. « A Monaco, la position sur la piste est primordiale. Une différence de cinq secondes, c'est comme une voiture de F2. Je pense que l'on doit examiner ça, a confié Toto Wolff dans des propos recueillis par le magazine britannique Autosport. Monaco est un grand spectacle, un endroit fantastique et c'est toujours incroyable de venir ici. Mais nous devons peut-être revoir un tracé où l'on peut être cinq secondes plus lent sans se faire dépasser. » Mais, admettant qu’il faudra un « compromis » entre les envies de toutes les parties, le dirigeant autrichien a jeté en l’air quelques idées. « Peut-être que l'on peut simplement se débarrasser de la chicane après le tunnel et en faire une longue ligne droite, a-t-il déclaré. Et puis, au Bureau de Tabac, je ne sais pas... Le virage serait trop rapide. Peut-être faire en sorte que l'on freine davantage, mais je ne suis pas designer, je n'en ai aucune idée… » De belles idées qui pourraient toutefois se heurter aux impératifs de sécurité liés à la F1.