GP de Monaco (Essais libres 1) : La première référence pour Pérez devant Sainz et Verstappen

Gasly devant les Mercedes, Alpine pas dans le coup

Sergio Pérez a répondu sur la piste à la pression grandissante sur ses épaules. Passé à côté du sujet lors du Grand Prix d’Espagne, le Mexicain a tiré le maximum des 60 minutes de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Monaco. En effet, dans sa dernière tentative, le pilote Red Bull Racing a profité de ses gommes tendres pour aller chercher le meilleur temps (1’12’’487). Aux avant-postes dès les premiers tours du circuit tracé au cœur de la Principauté, Carlos Sainz Jr a montré un certain potentiel de la Ferrari entre les rails mais échoue à 119 millièmes de la marque de référence malgré une frayeur en fin de séance et un contact avec le rail à la Piscine. L’Espagnol a travaillé pour deux car son coéquipier Charles Leclerc s’est retrouvé très vite à pied. En effet, après avoir bouclé quatre tours, le Monégasque s’est plaint d’une casse au niveau du quatrième rapport de sa boîte de vitesse. Immédiatement rentré au garage, le pilote Ferrari a assisté comme spectateur à cette séance. Le Top 3 de ce premier roulage à Monaco est conclu par Max Verstappen. Le Néerlandais, deuxième à l’occasion des deux derniers Grand Prix, a été un des plus assidus en piste et ne concède que 161 millièmes à son coéquipier. Une différence qui peut s’expliquer par le fait que le pilote Red Bull Racing s’est focalisé sur les pneus medium contrairement au Mexicain.Pierre Gasly, qui a arraché un point à Barcelone, a confirmé les bonnes sensations qui sont les siennes en Principauté avec le quatrième temps à quatre dixièmes de Sergio Pérez. Le vainqueur du Grand Prix d’Italie la saison passée devance les deux pilotes Mercedes. Avec respectivement 34 et 36 tours, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas n’ont signé que le cinquième et le sixième temps de cette séance à plus d’une demi-seconde de la référence. Lando Norris, Sebastian Vettel et Yuki Tsunoda complètent le Top 10 de cette première séance d’essais libres, qui se tient en un peu plus d’une seconde. Si Pierre Gasly s’est signalé, ce n’est pas le cas d’Esteban Ocon. Au volant d’une Alpine donnant l’impression d’être pataude et imprécise en Principauté, le Français n’a signé que le 16eme temps à quasiment deux secondes de Sergio Pérez. Fernando Alonso, avec son expérience, a fait à peine mieux avec le treizième temps et un dixième de mieux que son coéquipier. Le double champion du monde s’est également fait une belle frayeur dans le dernier virage. Ayant mal apprécié sa trajectoire, l’Espagnol a arraché son aileron avant sur le rail. Mais les dégâts n’ont pas été plus important, Fernando Alonso ayant pu ensuite reprendre la piste. Avec le format désormais condensé des essais libres, la deuxième séance de 60 minutes sera cruciale pour préparer le reste du week-end.