GP de Monaco : Des évolutions à prévoir dans les années à venir ?

La F1 compte faire payer Monaco

Le Grand Prix de Monaco va-t-il vivre une révolution ? Joyau de la couronne du championnat du monde de Formule 1, la course disputée en Principauté est également la cible de critiques. En effet, avec son tracé tortueux, le circuit monégasque est de moins en moins propice au spectacle, comme l’édition 2021 remportée par Max Verstappen a pu une nouvelle fois le démontrer. Face à cela, la F1 est décidée à agir selon les informations du quotidien britannique Daily Mail. A cette fin, Stefano Domenicali a missionné son directeur sportif Ross Brawn pour superviser un projet d’évolution du circuit, dont les courbes n’ont quasiment pas changé depuis la première édition organisée en 1929, l’intégration de l’événement au championnat du monde n’ayant eu lieu qu’à la création de ce dernier en 1950. Mais cet élément n’est pas le seul qui pourrait changer dans les années à venir. Tout d’abord, la date du Grand Prix de Monaco pourrait évoluer.Quasiment gravée dans le marbre, l’organisation de l’épreuve à la fin du mois de mai est susceptible de varier afin de permettre à la F1 de plus facilement articuler le calendrier de la saison. De plus, contrairement aux autres courses organisées chaque saison, l’Automobile Club de Monaco (ACM) a un droit de regard sur la réalisation télévisuelle du Grand Prix, une influence que la F1 compte à terme réduire afin de proposer un spectacle plus engageant. L’exemple parfait à ce sujet est la bataille roues contre roues entre Sebastian Vettel et Pierre Gasly, qui a été occultée en direct. Toutefois, la principale pierre d’achoppement pourrait être financière. En effet, l’ACM ne verse « que onze millions d’euros à la F1 pour accueillir le championnat alors que les destinations les plus récentes sont bien plus mises à contribution. A titre d’exemple, l’Arabie Saoudite s’est engagée à verser près de 60 millions d’euros chaque année. Mettant en avant les difficultés économiques liées à la pandémie, la F1 entend revoir autant que possible à la hausse le droit d’entrée des Grands Prix, ce qui pourrait provoquer certains grincements de dents, notamment du côté de la Principauté.