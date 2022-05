GP de Miami (Qualifications) : Leclerc en pole position devant Sainz et Verstappen

Leclerc en pole mais mécontent, Sainz se reprend

Gasly tire son épingle du jeu, Ocon absent

FORMULE 1 - GRAND PRIX DE MIAMI / QUALIFICATIONS

Classement de la Q3 - Samedi 7 mai 2022

On n’y voit que du rouge à Miami ! La première séance de qualifications disputée autour du Hard Rock Stadium a vu Ferrari verrouiller la première ligne et répondre à Red Bull Racing, qui avait donné un coup de semonce lors de la troisième séance d’essais libres. Dès le début de cette séance, on a vu Charles Leclerc être très rapide, signant le meilleur temps de la Q1 puis faisant de même lors de la Q2. A l’occasion de l’explication pour la pole position en Q3, c’est bien Max Verstappen qui a frappé le premier, devançant le Monégasque de quelques centièmes de seconde. L’écurie Red Bull Racing a alors tenté le tout pour le tout et demandé à Sergio Pérez d’offrir l’aspiration à son chef de file dans sa dernière tentative. Mais, très vite, le champion du monde en titre est allé à la faute et a abandonné son tour. Le pilote Red Bull Racing a alors ouvert la porte aux pilotes Ferrari, qui n’ont pas hésité à l’enfoncer.Si Carlos Sainz a fait mieux que Charles Leclerc sur le premier secteur, c’est bien le Monégasque qui a mieux fini son tour. Coupant la ligne en 1’28’’796, le pilote Ferrari repousse son coéquipier à 190 millièmes et continue sa bonne série, lui qui n’a pas quitté la première ligne de la grille de départ cette saison mais n'a pas paru satisfait de son tour à la radio. L’Espagnol, quant à lui, devance Max Verstappen d’un souffle, cinq millièmes de seconde et offre ainsi à la Scuderia Ferrari un verrouillage de la première ligne. Max Verstappen sera accompagné par son coéquipier Sergio Pérez en deuxième ligne, le Mexicain étant revenu à 240 millièmes de seconde de Charles Leclerc dans sa dernière tentative. Juste derrière, le « meilleur des autres » est une nouvelle fois Valtteri Bottas au volant de son Alfa Romeo. Le Finlandais aura à ses côtés une vieille connaissance, Lewis Hamilton. Alors que George Russell n’a pas passé le cap de la Q2, le Britannique sauve les meubles pour Mercedes.Juste derrière le septuple champion du monde, Pierre Gasly a su tout mettre bout à bout pour signer sa meilleure qualification de la saison avec la septième place. Lando Norris, Yuki Tsunoda et Lance Stroll complètent le Top 10 de cette séance. Une Q3 à laquelle Fernando Alonso n’a pas pu prendre part. Alors qu’Esteban Ocon n’a pas pu prendre part à ces qualifications après son accident lors de la troisième séance d’essais libres, l’Asturien a manqué le coche pour 32 millièmes mais aura une carte à jouer en course au vu de son niveau de performance depuis le début du week-end. Par contre, après avoir été aux avant-postes tout au long des essais libres, les pilotes Haas ont déçu sur les terres de leur écurie. Kevin Magnussen a été le premier éliminé en Q1 quand Mick Schumacher a terminé dernier de la Q2. Un premier Grand Prix de Miami qui a une affiche alléchante avec une grille de départ qui promet une belle bataille.Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’190Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’195Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’240Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) à 0’’679Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’829Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 0’’893Lando Norris (GBR/McLaren) à 0’’954Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) à 1’’136Lance Stroll (CAN/Aston Martin) à 1’’880