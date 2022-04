GP de Miami : Les riverains déboutés, la course confirmée

Les moteurs rugiront bien du 6 au 8 mai prochains sur le Miami International Autodrome. Alors que s'achèvent les travaux de construction du circuit installé autour du Hard Rock Stadium, le stade qui accueille la franchise NFL des Miami Dolphins et le tournoi de tennis organisé en Floride, un groupe de riverains a joué son va-tout pour obtenir l’annulation du tout premier Grand Prix de Miami. Après une première tentative basée sur une potentielle discrimination raciale liée à l’organisation de l’épreuve, les plaignants ont cette fois mis en avant de potentielles nuisances sonores à même de « causer de graves perturbations et des dommages corporels » aux riverains du circuit. Un recours qui a été étudié ce mercredi par le juge Alan Fine. Ce dernier, après avoir pris connaissance des preuves apportées par l’association de riverains opposée à la tenue du Grand Prix, a assuré que « tout préjudice potentiel est évitable » pour ces derniers.

Des mesures déjà prises pour lutter contre le bruit

Pour justifier cette prise de position, le juge a déclaré que « les preuves présentées jusqu'à présent concernant la perte auditive potentielle sont très spéculatives » et ne prennent pas en compte l’installation d’un mur antibruit au sud du tracé, près des habitations. Le fait que la course soit prévue deux semaines après cette audience a également joué dans la décision du juge Alan Fine. « Je ne suis pas persuadé du bien-fondé juridique d'attendre qu'un permis pour événements spéciaux ait été délivré pour déposer une plainte », a-t-il ajouté. En conséquence, la F1 va pouvoir s’installer en Floride pour la première édition d’une course pour laquelle un contrat de dix ans a été signé avec le promoteur. Toutefois, le juge a confirmé que des contrôles du niveau sonore devront être effectuées durant le week-end, comme le prévoit déjà le contrat liant le promoteur du Grand Prix à la ville de Miami.