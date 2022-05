GP de Miami (Essals libres 1) : Le meilleur temps pour Leclerc devant Russell et Verstappen

Valtteri Bottas tape dans le virage 7 ! 💥

Le Finlandais perd sa voiture en freinant et casse son aileron arrière 😩



🚩Drapeau rouge sur cette FP1, pilote OK ✅#MiamiGP 🇺🇸 ▶️ https://t.co/7plkVVV12v pic.twitter.com/qulNMQGwtI



— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 6, 2022

Bottas à la faute, Sainz pas serein

FORMULE 1 / GRAND PRIX DE MIAMI

Classement des essais libres 1 - Vendredi 6 mai 2022

Le moment tant attendu est arrivé ! Pour la première fois, les pilotes ont pu arpenter le Miami International Autodrome, le circuit tracé autour du Hard Rock Stadium qui accueille le tout premier Grand Prix organisé dans la ville floridienne. Une première séance d’essais libres qui a vu Charles Leclerc tardivement signer le meilleur temps en 1’31’’098. Il faut dire que le pilote Ferrari, comme son coéquipier Carlos Sainz Jr, a beaucoup travaillé sur la gomme medium et n’a utilisé le composé le plus tendre que dans les derniers instants. Le Monégasque, qui est connu une chaleur en début de séance avec un tête-à-queue, devance de seulement 71 millièmes de seconde un certain George Russell. Au volant d’une monoplace bien moins encline à rebondir, le Britannique a pris le meilleur sur Max Verstappen. Un temps à l’arrêt en raison d’un souci technique, le Néerlandais rend 179 millièmes de seconde à George Russell et ne semblait pas satisfait quand il a quitté son baquet à quatre minutes du drapeau à damier. Sergio Pérez suit son chef de file alors que Pierre Gasly, grâce à un dernier tour clair, a signé le cinquième temps à quatre dixièmes.Une séance qui a été marquée par plusieurs incidents, le plus important mettant en cause Valtteri Bottas. A 25 minutes du drapeau à damier, le Finlandais a perdu le contrôle de son Alfa Romeo dans le tentaculaire virage 7 et est allé s’écraser contre les protection. Le drapeau rouge a été nécessaire pour évacuer l’épave de la monoplace de l’ancien pilote Mercedes. Carlos Sainz Jr, auteur du sixième temps à 430 millièmes, n’a pas pu essayer les pneus tendres. A la faute au début de son premier tour lancé sur ces gommes, l’Espagnol a endommagé son pneu avant-droit, qui a souffert d’une crevaison. C’est donc sur des gommes medium qu’il a réalisé sa meilleure performance. Surprenant au volant de sa Williams, Alexander Albon a signé le septième temps devant Lewis Hamilton. Kevin Magnussen et Daniel Ricciardo complètent le Top 10 de cette séance. Esteban Ocon, de son côté, doit se contenter du 15eme temps à plus de deux secondes de Charles Leclerc et à sept dixièmes de son coéquipier Fernando Alonso, 12eme. Les pilotes vont maintenant pouvoir affiner leurs réglages en vue de la deuxième séance d’essais libres.George Russell (GBR/Mercedes) à 0’’071Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’179Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’203Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 0’’400Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’430Alexander Albon (THA/Williams) à 0’’756Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’858Kevin Magnussen (DAN/Haas) à 1’’461Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) à 1’’494Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 2’’319