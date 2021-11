GP de Mexico : Les principales déclarations à l’issue de la course

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Vainqueur

« Je savais que le départ serait très important et plus particulièrement l’entrée dans le premier virage. J’ai donc essayé de freiner le plus tardivement possible. Depuis la grille de départ, je savais à quel point je pouvais freiner tard. Grâce à cela, j’ai pu ensuite contrôler ma course, contrôler mon rythme et ça a été très bien. Je pense qu’hier (samedi), on a tout simplement pas réussi à faire démarrer nos pneumatiques mais j’étais très confiant pour la course. On a beaucoup réduit l’écart sur Mercedes au classement constructeurs. Sur les dernières courses, Sergio Pérez a été très bon et je suis très heureux pour lui qu’il termine sur le podium devant son public. Ce circuit a toujours été très bon pour nous et je m’attends à ce que Mercedes revienne. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 2eme

« Hier (samedi), Red Bull Racing a fait des erreurs et c’est pour cela qu’ils ne se sont pas qualifiés devant nous. Ils ont été plus rapides que nous tout au long du week-end. A un moment de la saison, on avait une bonne avance sur eux au classement des constructeurs… Je ne savais pas si j’avais perdu le contact avec la radio, j’ai simplement cherché à vérifier que tout fonctionnait bien. C’était terrible, difficile aujourd’hui (dimanche). En termes de rythme, ils allaient une demi-seconde plus vite que nous au tour. Il faut qu’on regarde pourquoi nous avons été si lents, regarder quel niveau d’appui aérodynamique nous allons utiliser lors des prochaines courses. On sait qu’ils ont un avantage sur nous dans ce domaine. C’est une performance impressionnante de leur part aujourd’hui (dimanche). J’ai tout donné, j’ai fait tout ce que je pouvais, comme je le fais toujours. BIen sûr que je voulais gagner, mais je n’avais tout simplement pas la voiture pour le faire. »

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 3eme

« C’est incroyable ! Je voulais plus aujourd’hui (dimanche), je voulais assurer un doublé pour Red Bull Racing et on n’en a pas été loin. J’ai donné tout mon cœur pour le public et je pouvais les entendre quand je passais dans le stadium, c’était incroyable. J’ai reçu beaucoup de soutien venant du public. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 4eme

« Franchement, je vais peut-être aller faire un footing ce (dimanche) soir, histoire d’aller me défouler ! En termes de performance, on a fait une course incroyable. On termine à la quatrième place devant les deux Ferrari. J’avais la course sous contrôle du premier au dernier tour et c’est vraiment un week-end parfait. Cinquième lors des qualifications puis quatrième en course, on ne pouvait pas rêver mieux. C’est vrai que je me sentais vraiment bien dès les premiers essais libres. Ensuite, on a confirmé hier (samedi) lors des qualifications. Aujourd’hui (dimanche) en course, j’avais tout sous contrôle. Ça s’est bien passé, on n’a pas eu soucis, mis à part un peu avec les freins quand on avait du trafic. On peut être extrêmement contents avec cette quatrième place. De temps en temps, on se bat comme des lions pour finir dixième et marquer un point et des fois, quand ça marche bien, ce n’est pas si compliqué que cela. On arrive à faire un très bon résultat. Je suis vraiment satisfait, on ne pouvait pas aller chercher mieux derrière les deux Red Bull Racing et Lewis Hamilton. Je pense que le job a été fait et on va se concentrer sur les prochaines courses car c’est encore plus serré avec Alpine. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 5eme

« On avait un très bon rythme mais l’arrêt un peu plus tôt était pour essayer d’avoir deux stratégies différentes avec les deux voitures et essayer de mettre un peu plus Pierre Gasly sous pression même s’il était très rapide. On s’est arrêté assez tôt pour cette raison, pour essayer de pousser Pierre Gasly. On a ensuite utilisé Carlos Sainz Jr pour revenir sur la fin. Ce qui a plus ou moins marché mais pas assez. C’est pour cela qu’on a échangé à nouveau les positions en fin de course. Je ne suis pas très content de la voiture. On a eu beaucoup plus de mal qu’on le pensait, surtout sur les pneus durs. De mon côté, j’ai eu un truc très bizarre sur l’avant-gauche et je n’ai pas trop d’explications pour l’instant. Il va falloir qu’on travaille pour comprendre ce qui s’est passé sur les pneus durs. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 13eme

« On s’est battu toute la course. On n’est pas satisfaits du résultat final car on ne prend pas de points. Mais je pense que, concernant l’esprit combatif, on a fait ce qu’il fallait. Il y a eu de beaux dépassements, de belles actions. La course n’a pas été parfaite car, si elle l’avait été, on aurait fini dans les points. Le petit accrochage avec Nicholas Latifi puis le moment coincé derrière George Russell, cela nous coûte sur la fin. La vitesse était bonne et c’est assez positif. On marque quand même deux points sur un week-end qui était difficile en tant qu’équipe. Il faut qu’on revienne plus fort au Brésil, c’est sûr, mais la course était mieux que le reste du week-end. Malgré le fait que les quatre roues ont touché et ont des peintures venant de voitures différentes, la voiture était vraiment pas mal. Quand on va la remettre d’aplomb au Brésil, on espère qu’elle fonctionnera mieux. »



Sources : interviews officielles Formula 1, Canal+