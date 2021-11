GP de Mexico (EL3) : Meilleur temps pour Pérez, Mercedes nettement distancé

McLaren retrouve des couleurs, Ocon en fond de grille

Le public massé autour de l’Autodromo Hermanos Rodriguez a sans doute fêté ça ! A quelques heures de la séance de qualifications du Grand Prix de Mexico, leur chouchou Sergio Pérez a signé le meilleur temps de la troisième séance d’essais libres en 1’17’’024. Le Mexicain devance d’un peu moins de deux dixièmes de seconde son coéquipier et chef de file Max Verstappen. Le Néerlandais, à l’issue de l’heure de roulage, n’a pu qu’apprécier le niveau de performance de sa Red Bull Racing. En effet, le leader du championnat du monde devance son dauphin Lewis Hamilton de quasiment une demi-seconde. Le Britannique a, en effet, signé le troisième temps mais à 651 millièmes de seconde de Sergio Pérez et seulement 33 millièmes devant son coéquipier Valtteri Bottas, qui est bien loin de son meilleur temps lors de la première séance d’essais libres. Averti à la radio de l’écart, Lewis Hamilton a semblé désabusé. Dans la hiérarchie, derrière les Red Bull Racing et les Mercedes, on retrouve une nouvelle fois les Ferrari avec Carlos Sainz Jr qui a signé le cinquième temps à une seconde et devance à nouveau une AlphaTauri. Mais, cette fois, c’est celle de Yuki Tsunoda qui a signé le sixième temps huit millièmes de seconde derrière l’Espagnol.Aux abonnés absents ce vendredi, les pilotes McLaren ont retrouvé de l’allant ce samedi à Mexico. En effet, Daniel Ricciardo a signé le septième temps juste devant Pierre Gasly. Lando Norris, quant à lui, complète le Top 10 de cette troisième séance d’essais libres avec moins d’un dixième de seconde de retard sur Charles Leclerc, seulement neuvième et qui a été le seul à se démarquer par une erreur de pilotage avec un tête-à-queue à la sortie du virage 3. Une heure d’essais qui n’a pas été simple pour l’écurie Alpine. Fernando Alonso n’a pu réaliser que le 15eme temps à quasiment deux secondes de la référence établie par Sergio Pérez. L’Asturien devance de peu son coéquipier Esteban Ocon, seizième et qui sait que son dimanche sera compliqué. En effet, l’écurie Alpine a confirmé que le vainqueur du Grand Prix de Hongrie cette saison a utilisé un moteur intégralement neuf et écopera des pénalités qui vont avec. Autrement dit, le natif d’Evreux devra s’élancer du fond de la grille au départ du Grand Prix. Désormais, les pilotes vont pouvoir affiner leur réglages en vue de la séance de qualifications.