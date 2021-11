GP de Mexico (EL2) : L'avertissement de Verstappen à Bottas et Hamilton

Gasly à nouveau au rendez-vous, ça ne s’arrange pas pour McLaren

Max Verstappen n’a pas apprécié d’avoir été devancé par les Mercedes dans la matinée. Seulement troisième lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Mexico, le leader du championnat du monde a repris les commandes et avec une marge confortable sur les Flèches d’Argent. En effet, après une première partie de séance dans le trafic au moment d’évaluer le comportement des pneus durs apportés par Pirelli à l’Autodromo Hermanos Rodriguez, les pilotes Mercedes ont chaussé les gommes tendres pour « claquer un chrono ». Alors que Valtteri Bottaa a établi une première référence en 1’17’’725 puis a vu son chef de file échouer à 85 millièmes de seconde, les deux pilotes Mercedes ont vu Max Verstappen taper du poing sur la table. Avec un tour en 1’17’’301, le Néerlandais a relégué les pilotes de l’écurie allemande à quasiment une demi-seconde. Des Mercedes qui sont prises en sandwich par les Red Bull Racing avec Sergio Pérez qui, sur ses terres, a signé le quatrième temps à 570 millièmes de son coéquipier.Si Pierre Gasly a été le « meilleur des autres » lors de la première séance d’essais libres, le Rouennais a laissé cette distinction à Carlos Sainz Jr. Malgré un retard supérieur à la seconde sur Max Verstappen, l’Espagnol a hissé sa Ferrari au cinquième rang et devance le pilote AlphaTauri pour un peu plus d’un dixième de seconde. Charles Leclerc suit dans la hiérarchie avec un retard de trois dixièmes sur son coéquipier. Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel et Fernando Alonso complètent le Top 10 de cette deuxième séance d’essais libres. Esteban Ocon n’a guère brillé avec le 14eme temps alors que McLaren a confirmé ses difficultés. En effet, Lando Norris n’a pu faire mieux que le 12eme temps quand Daniel Ricciardo, qui n’a bouclé que sept tours en raison d’un souci de boîte de vitesses, a terminé 15eme. George Russell, quant à lui, a dû descendre de son baquet après seulement deux tours, là aussi à cause d’une défaillance de la boîte de vitesses. Une première journée d’essais qui va permettre aux écuries d’affiner les réglages en vue des qualifications ce samedi.