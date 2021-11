GP de Mexico (EL1) : Le meilleur temps pour Bottas, Hamilton et Verstappen suivent

FP1 CLASSIFICATION (END OF FP1)

Here's how things end after our first hour of action#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/wzV30Uyy5i



— Formula 1 (@F1) November 5, 2021

Gasly à nouveau bien placé

Valtteri Bottas a frappé le premier. A 2200 mètres d’altitude, sur un Autodromo Hermanos Rodriguez extrêmement poussiéreux, le Finlandais a placé sa Mercedes au sommet de la feuille des temps avec son meilleur tour en 1’18’’341. Le futur pilote Alfa Romeo Racing devance son coéquipier et candidat au titre de champion du monde Lewis Hamilton de seulement 76 millièmes de seconde. Le Britannique voit Max Verstappen, qu’il a présenté comme favori du week-end au volant de sa Red Bull Racing, ne pas le lâcher. Le Néerlandais n’a, en effet, concédé que 123 millièmes au meilleur temps signé par Valtteri Bottas. Devant un public totalement acquis à sa cause, Sergio Pérez a débuté son week-end à domicile avec le quatrième temps, à 269 millièmes de seconde, après avoir connu une mésaventure en début de séance. En effet, sur une piste rendue glissante par la poussière, le Mexicain a perdu le contrôle de sa monoplace à l’entrée de l’avant-dernier virage du circuit. Un incident qui a lourdement endommagé l’aileron arrière de sa monoplace et l’a contraint à rester de longues minutes dans son garage.Entre le quatuor de tête formé par les deux pilotes Mercedes puis les deux pilotes Red Bull Racing, il y a une marge de quasiment quatre dixièmes de seconde sur la concurrence. Et celui qui peut être présenté comme le « meilleur des autres » est… Pierre Gasly ! Au volant de son AlphaTauri, le pilote français a signé le cinquième temps à 644 millièmes et devance confortablement Carlos Sainz Jr. Alors que Ferrari s’attend à vivre un bon week-end au Mexique, l’Espagnol a concédé plus d’une seconde à Valtteri Bottas. Il devance son compatriote Fernando Alonso et Charles Leclerc. Le Monégasque a connu les mêmes déboires que Sergio Pérez. En effet, quelques secondes avant l’incident concernant le Mexicain, le pilote Ferrari a également perdu le contrôle de sa monoplace, avec un tête-à-queue qui a été fatal à son aileron arrière. Charles Leclerc devance Esteban Ocon et Sebastian Vettel, qui complètent le Top 10. Dans le duel pour la troisième place du classement des constructeurs, McLaren va devoir se reprendre car Daniel Ricciardo et Lando Norris n’ont signé que les 14eme et 15eme temps de cette séance.