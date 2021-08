BREAKING: Sebastian Vettel has been disqualified from the #HungarianGP, losing his second place

L'annonce a surpris tout le monde ce dimanche soir. Alors qu'il avait franchi la ligne d'arrivée du Grand Prix de Hongrie en 2eme position derrière Esteban Ocon, Sebastian Vettel a été disqualifié ! En cause, une quantité de carburant insuffisante dans le réservoir. Ce n'est pas une blague.. Donc, y compris à l'arrivée. Ce dimanche, les commissaires de la Fédération Internationale de l'Automobile n'ont pu prélever que 0.3 litres d'essence de l'Aston Martin de Sebastian Vettel.Un manquement au règlement répréhensible. Et le couperet est tombé ce dimanche aux environs de 22h, Sebastian Vettel est officiellement disqualifié de la course. Cette décision lourde de conséquence entraîne un grand nombre de modifications au classement de la course, au classement des pilotes ainsi que dans la hiérarchie des constructeurs. Tout d'abord,. Le coéquipier d'Esteban Ocon chez Alpine, Fernando Alonso, finit 4eme et le Français d'Alpha Tauri, Pierre Gasly, 5eme. Le Finlandais de chez Alfa Romeo, Kimi Raikkonen, intègre pour sa part le top 10.Au classement des pilotes après 11 Grand Prix,(Red Bull). Quant au principal intéressé par la disqualification du jour, Sebastian Vettel, il a rétrogradé au 12eme rang de la hiérarchie, doublé par les deux pilotes d'Alpine, Esteban Ocon et Fernando Alonso. Au classement des constructeurs, toujours dominé par Mercedes devant Red Bull et Ferrari, l'écurie Aston Martin demeure 7eme et donc distancée de 20 points par Alpha Tauri.