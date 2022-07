GP de Hongrie (Qualifications) : Première pole position pour George Russell !

IT'S POLE FOR GEORGE RUSSELL!!!

Norris confirme, Ocon devance Alonso



FORMULE 1 - GRAND PRIX DE HONGRIE / QUALIFICATIONS

Classement de la Q3 - Samedi 30 juillet 2022

C’était le jour des surprises ce samedi au Hungaroring ! Alors que Nicholas Latifi a créé un choc en dominant la dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Hongrie sur une piste détrempée, c’est un circuit absolument sec qui a accueilli les pilotes au moment de lutter pour la pole position. Sur une piste qui n’a cessé de s’améliorer au niveau de l’adhérence, c’est le dernier en piste qui a eu le dernier mot et, à ce petit jeu, c’est George Russell qui a tiré son épingle du jeu. Sur un tracé annoncé comme extrêmement défavorable à sa Mercedes, le Britannique a fait mentir les pronostics pour devenir le 105eme pilote à signer une pole position en Formule 1. C’est sur un dernier tour d’anthologie que George Russell est allé l’arracher des mains des pilotes Ferrari. Intouchables ce vendredi dans la fournaise, Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc ont cru truster une nouvelle fois la première ligne mais c’était sans compter sur la Flèche d’Argent. Pour 44 millièmes de seconde, le natif de King’s Lynn a créé une des plus belles surprise de cette saison.Si Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc s’élanceront des deuxième et troisième positions, ils auront un coup à jouer ce dimanche en course. En effet, derrière les deux pilotes Ferrari, il n’y aura pas de Red Bull Racing. A l’aise depuis le début du week-end, Lando Norris a confirmé et sera en deuxième ligne au départ alors que le duel McLaren-Alpine s’annonce intense. Juste derrière le Britannique, on retrouve Esteban Ocon et Fernando Alonso avec le Français qui devance l’Asturien de 60 millièmes de seconde afin de s’élancer du bon côté de la piste sur la troisième ligne. Si George Russell est l’homme du jour, son coéquipier Lewis Hamilton a confirmé ses difficultés au volant de la W13. Concédant 765 millièmes de seconde à son coéquipier, le Britannique n’a fait mieux que le septième temps et sera aux côtés de Valtteri Bottas en quatrième ligne ce dimanche. Le Finlandais est suivi par Daniel Ricciardo et… un certain Max Verstappen, qui n’a pas été en mesure de faire mieux que la dixième place en Q3.Alors qu’il avait su devancer Charles Leclerc et Fernando Alonso lors de la Q2, le champion du monde en titre s’est très vite plaint du comportement de son moteur dans le dernier segment de ces qualifications. Ne trouvant pas de solution à ce problème, le Néerlandais n’a pas pu faire un temps significatif, concédant quasiment une seconde et demie à la pole position. Pire encore pour l’écurie autrichienne, Sergio Pérez n’a pas été en capacité de passer le cap de la Q2 à la régulière et sera juste derrière son coéquipier pour le départ du Grand Prix. Sur un circuit où doubler est une sinécure, les deux pilotes de l’écurie de Milton Keynes peuvent se préparer à une course compliquée. Dans le clan tricolore, si Esteban Ocon a su saisir sa chance, Pierre Gasly s’est arrêté dès la Q1. Voyant son meilleur temps effacé pour un passage au-delà des limites de la piste, le Normand est relégué en 19eme position, juste devant Nicholas Latifi. Le Canadien a sans doute regretté que la pluie n’ait pas continué à tomber sur le Hungaroring.Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’044Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0’’190Lando Norris (GBR/McLaren) à 0’’392Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 0’’641Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 0’’701Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’765Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) à 0’’780Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) à 1’’002Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 1’’446