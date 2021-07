GP de Hongrie : Les réactions à l'issue de la séance de qualifications

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - pole position

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 2eme

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 4eme

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 5eme

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 7eme

« Ca a été une séance de qualifications incroyable. Un gros travail d'équipe avec tout le monde et Valtteri (Bottas, ndlr) également. On a essayé d'emmener cette voiture, d'aller de l'avant avec elle. On a retourné toutes les pierres du circuit et on a essayé d'aller dans toutes les directions, de tout observer. J'apprécie le grand soutien que je reçois ici. Je ne me suis jamais senti aussi bien ici. Je sais que les pneus tendres apportent cinq mètres d'avantage jusqu'au premier virage. Ca fait longtemps que nous ne nous sommes pas retrouvés aux avant-postes comme aujourd'hui. Bravo à toute l'équipe et à l'usine. »« Ca a été. J'ai perdu le rythme sur les pneus mediums en Q2 donc ça n'a pas été simple de revenir dans le rythme en Q3, étant donné que la marche était assez grande. Ca reste une première ligne sécurisée avec un très bon premier tour en Q3. C'est bien de voir deux Mercedes aux avant-postes. Ca (la course, ndlr) va être intéressant car les Red Bull partiront en pneus tendres et nous en mediums. Ca sera une belle bataille, je l'attends avec impatience. Je veux remercier toutes les personnes présentes en tribunes. »« C'est vraiment dommage (de ne pas avoir eu une dernière tentative en Q3, ndlr) car il y avait vraiment une carte à jouer. Au début, ma Q3 n'était pas terrible et je pense en avoir laissé beaucoup trop dans le premier virage, deux dixièmes de seconde au moins. Maintenant, j'attends juste la course et j'espère que je serai solide. Nous sommes sur des pneus différents que ceux des Mercedes (tendre, Mercedes est en mediums). On a été solides avec depuis le début du week-end. Je pense que c'est une bonne stratégie et qu'on peut en tirer quelque chose de bien demain en course.« Je suis extrêmement content de cette qualification. C'est même inespéré d'aller chercher cette cinquième place. On savait que Ferrari était très rapide et ca s'est vraiment joué à pas grand-chose. J'arrive à sortir un très bon tour dans mon deuxième run de Q3. On se met dans la meilleure situation possible pour demain. Les clés, on les découvrira demain. On sait qu'en termes de performance en course, les Ferrari sont très très fortes. On va essayer de les tenir derrière. Ca ne sera pas simple en partant en cinquième position. Ca reste toutefois une très bonne chose de faite. »« Il nous en a manqué un petit peu aujourd'hui (samedi, ndlr), surtout quand le vent a changé au début de la Q2. La voiture était un peu plus compliquée à conduire. On galérait pas mal dans les entrées de virage avec l'arrière. Ca nous coûte un peu de temps, dommage. Je pense que oui (avoir une voiture compétitive, ndlr) mais ici, ça ne change pas grand-chose. C'est vraiment la séance de qualifications qui comptait. Demain, il ne va pas y avoir beaucoup de dépassement. Je suis un peu déçu d'aujourd'hui mais la course reste demain. J'espère qu'on réussira à tirer notre épingle du jeu. »Sources : Canal+