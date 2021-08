GP de Hongrie : La disqualification de Vettel maintenue par la FIA

🚨 BREAKING: The FIA has denied Aston Martin's request for a right to review Sebastian Vettel's #HungarianGP disqualification ❌

But the team's appeal against the penalty is still ongoing for now...#F1 #Formula1



— Autosport (@autosport) August 9, 2021

Aston Martin garde un infime espoir de récupérer son podium

Aston Martin a subi un premier revers. Alors qu’Esteban Ocon a remporté le Grand Prix de Hongrie devant Sebastian Vettel et Lewis Hamilton, le pilote allemand a très vite déchanté. En effet, à l’occasion des vérifications techniques d’usage, les commissaires de la FIA n’ont pas été en mesure d’extraire un échantillon de carburant d’un litre de l’AMR21 pilotée par le quadruple champion du monde. La conséquence de ce manquement a été la disqualification pure et simple du pilote Aston Martin. Ayant à sa disposition des données lui permettant d’affirmer que la quantité d’essence présente dans la monoplace, qui souffrait d’une défaillance de sa pompe à essence, dépassait de manière substantielle le litre minimum exigé, l’écurie basée à Silverstone a lancé une procédure de révision afin de tenter d’inverser la décision et de récupérer son deuxième podium de la saison, après celui obtenu par Sebastian Vettel lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan en juin dernier.Dans un communiqué publié ce lundi, qui fait suite à l’audition par visioconférence de plusieurs représentants d’Aston Martin, dont son patron Otmar Szafnauer, la FIA a annoncé le rejet de la demande de révision formulée par l’écurie britannique. Si les commissaires de la Fédération Internationale de l’Automobile ont confirmé les soucis techniques rencontrés par Sebastian Vettel au niveau de l’alimentation en carburant de sa monoplace, ils ont confirmé que la quantité de carburant restant dans l’AMR21 à l’issue du Grand Prix de Hongrie était inférieure au litre exigé lors des vérifications techniques. Face à cela, la FIA n’a pas accédé à la requête de l’écurie Aston Martin et a validé le résultat de la course. Toutefois, il subsiste une chance que la donne change. En effet, en parallèle de cette demande de révision, un appel a été interjeté avec une procédure en cours. Si cette procédure devait également échouer, ce seraient bien Lewis Hamilton et Carlos Sainz Jr qui monteraient sur le podium. L’avance du pilote britannique sur Max Verstappen au classement du championnat passerait alors à huit longueurs quand Ferrari reprendrait la troisième place du classement constructeurs à McLaren, malgré une égalité de points entre les deux écuries.