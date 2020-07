GP de Hongrie : Hamilton épaté, Verstappen rassuré, Bottas déçu... Les réactions des pilotes

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1er

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 2eme

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 3eme

Lance Stroll (CAN/Racing Point) - 4eme

Alexander Albon (THA/Red Bull Racing) - 5eme

Esteban Ocon (FRA/Renault) - 14eme

Romain Grosjean (FRA/Haas) - 15eme

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - Abandon

« C’est une de mes courses préférées, honnêtement. Même si j’étais seul en piste, c’était un tout autre type de défi pour moi. Il est évident que nous avions un bon rythme et que j’aurai pu tout faire sans l’appui des personnes présentes à l’usine. Peut-être que je n’étais pas prêt à encaisser des coups lors de la première manche de la saison mais je me suis reconcentré et les deux dernières courses ont été fantastiques. Ce week-end, nous avons simplement été au point tout le temps, c’est quelque chose que nous devons faire perdurer. »« Ce n'était pas ce que je voulais au début de la course, finir dans les barrières dans les tours de mise en grille. Mais les mécaniciens ont fait un travail fantastique pour réparer la voiture. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est incroyable. Leur rendre ça avec la deuxième place, j'en suis très heureux. La première moitié de la course a été très cruciale et à partir de là, je pense que nous avons pris les bonnes décisions, et nous avions un bon rythme. Nous avons juste fait notre course et, bien sûr, séparer les deux Mercedes est une bonne chose pour nous. Je pensais que nous n'allions pas pouvoir courir, donc être second c'est comme une victoire aujourd'hui. »« Pour être honnête, cette course a été assez mauvaise pour moi. En partant de la deuxième position, il est évident que l’objectif était la victoire. Mais elle m’a glissé entre les doigts dès le départ, j’ai réagi à une diode qui s’est éteinte sur mon volant. Quelque chose a changé sur mon écran et j’y ai réagi au lieu de réagir aux feux rouges. Je ne sais pas ce qui est arrivé. J’ai alors perdu beaucoup de places et ça a rendu la course assez difficile pour moi. Je pense que faire un arrêt de plus était un pari qui valait le coup d’être tenté, ça m’a donné un avantage au niveau de la dégradation mais ça n’a pas forcément été payant. »« Je suis persuadé que j'aurais pu finir sur le podium aujourd'hui (dimanche). Nous espérions qu'il pleuve et l'équipe a préféré me laisser plus longtemps en piste afin d'économiser un arrêt. Malheureusement, la pluie n'est jamais arrivée et Valtteri Bottas a finalement pris l'ascendant en s'arrêtant plus tôt que nous. Nous pouvons être très heureux de ce résultat. Notre rythme de course était très bon. La Racing Point est la deuxième meilleure de ce Grand Prix, juste derrière la Mercedes. C'est de bon augure pour les prochaines courses... »« C’était une bonne course et j’ai pris beaucoup de plaisir en sortant les épaules. Si vous m’aviez dit que j’allais terminer cinquième après ce qui est arrivé hier (samedi), j’aurai dit ‘oui’ tout de suite. En partant de la 13eme position, ça n’allait pas être facile mais nous avons pris un bon départ et remonté dans le peloton. Ce n’est jamais facile de doubler sur ce circuit donc j’ai dû prendre des risques pour réaliser certains dépassements. Chaque attaque est toujours à la limite ici mais ça a fonctionné pour nous. Je suis satisfait du résultat et ce sont des bons points pour l’équipe après une journée difficile hier (samedi) donc je pense qu’on doit être reconnaissants. Le fait que notre rythme de course soit meilleur que notre rythme en qualifications est une petite surprise pour nous, il nous faut comprendre pourquoi mais c’est positif et signifie qu’il y a des choses qui fonctionnent sur cette voiture. »« C’était un week-end difficile du début à la fin. Bien sûr, nous n’en sommes pas satisfaits et ce n’est pas un bon résultat. Nous sommes tous déçus et nous ne pouvons que revenir plus forts. Nous devons en tirer les leçons, aller de l’avant et rester unis en tant qu’équipe. Il s’est passé beaucoup de choses durant la course, mais nous n’avons fait aucun progrès dans toutes les conditions. Nous devons analyser cela et travailler d’arrache-pied tous ensemble pour éviter ce type de résultat. Les deux premières courses étaient correctes, mais il n’y a pas eu suffisamment de progrès pour celle-ci. »« C’était une bonne initiative de la part de l’équipe. J’ai eu une communication radio et j’ai dit que c’était trop sec pour les pneus intermédiaires alors on a fait le pari. Les premiers tours étaient un peu compliqués mais, après ça, tout a très bien fonctionné. Le rythme de course était bon. J’ai commencé à avoir du grainage sur le pneu avant-gauche, que nous n’avons pas assez protégé. De tout façon, ça allait bien puis, malheureusement, et il va falloir que je revoie ça, Albon a fait une manœuvre un peu tardive au premier virage, a touché mon aileron avant et l’a endommagé. Dès lors, j’ai eu beaucoup moins de performance avec la voiture. On a essayé plein de choses mais ça n’a pas fonctionné et nous n’avons pas pu rester dans les points. »« On a eu des problèmes avec la boite de vitesses dès le début de la course. On a essayé de trouver des solutions dans les premiers tours de la course mais ça n’allait pas. On a dû se résoudre à abandonner. J’ai demandé à l’équipe si on pouvait changer avant le départ car je trouvais que c’était assez bon pour rentrer et passer aux pneus slicks. Mais, vu qu’on partait de la dixième position, on ne voulait pas prendre de risques. En ce qui concerne les Haas, elles partaient de loin donc elles pouvaient prendre ce risque. Un peu déçu, ça fait trois problèmes techniques en trois jours, c’est un peu chiant. »Sources : Canal+, interviews officielles F1, L’Equipe, site officiel Haas F1 Team, site officiel Red Bull Racing, site officiel Renault F1 Team