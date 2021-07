GP de Hongrie (EL3) : Hamilton devance Verstappen et Bottas

Hamilton envoie un message à Verstappen



Balle au centre. Après Max Verstappen et Valtteri Bottas, respectivement vainqueurs des première et seconde séances d’essais libres du GP de Hongrie, la troisième et dernière est revenue à Lewis Hamilton. Dans la chaleur du Hungaroring, le pilote Mercedes a réalisé le meilleur temps en fin de séance, quand les chronos se sont emballés après. Plus de peur que de mal pour ce dernier, venu frapper le mur de pneumatiques pour un impact de 30G. Dans les cinq dernières minutes, alors que le leader au classement des pilotes, Max Verstappen, venait de reléguer Valtteri Bottas à la seconde place de la séance, le septuple champion du monde est sorti de sa boîte en claquant un temps de 1’16’’826.Il a ainsi devancé son rival pour le titre de 88 millièmes de seconde et son coéquipier Valtteri Bottas, premier pendant une bonne partie de la séance, de deux dixièmes de seconde. Le Britannique, vainqueur il y a deux semaines à domicile à Silverstone, n’a plus été inquiété tandis que ses deux poursuivants se sont fait peur avant le drapeau à damier, Verstappen en se rattrapant in-extremis d’une sortie de piste et Bottas en coupant la chicane au virage 7. Les Ferrari ont répondu présent avec les quatrième et cinquième places respectives de Carlos Sainz (+0'’671) et Charles Leclerc (+0'’694).. Au vu des performances des hommes de tête du peloton, la séance de qualifications prévue à 15h ne peut que faire saliver.