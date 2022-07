GP de Hongrie (EL1) : Le meilleur temps pour Sainz, suivi par Verstappen et Leclerc

Norris devance les Mercedes et Pérez

Gasly juste devant Tsunoda, Magnussen dans une « Ferrari blanche »

FORMULE 1 / GRAND PRIX DE HONGRIE

Classement des essais libres 1 - Vendredi 29 juillet 2022

Après un Grand Prix de France solide, Carlos Sainz Jr poursuit sur sa lancée. Au volant d’une Ferrari annoncée comme favorite ce week-end au Hungaroring, l’Espagnol est allé chercher le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Hongrie. Sur une piste à plus de 50°C alors que la température de l’air a sans cesse dépassé le 30°C, le vainqueur à Silverstone a établi la référence en 1’18’’750. Tout au long de l’heure de roulage, le meilleur temps a longtemps été partagé entre Carlos Sainz Jr, Max Verstappen et Charles Leclerc. Toutefois, le Néerlandais échoue à 130 millièmes de seconde du meilleur temps quand, un peu moins d’une semaine après avoir terminé sa course sur une sortie de piste, le Monégasque concède 289 millièmes de seconde à son coéquipier. Alors que la pluie et les orages sont annoncés pour la suite du week-end, cette première séance a vu les trois pilotes de pointe maximiser le temps de piste en pneus tendres.Le « meilleur des autres » lors de cette séance est Lando Norris. Après un Grand Prix de France qui a vu Alpine reprendre la main sur McLaren pour la quatrième place du classement constructeurs, le Britannique a tiré le maximum de ses 21 tours, total le plus faible mis à part Robert Kubica, avant-dernier avec 20 boucles parcourues. Pointé à 549 millièmes de seconde du meilleur temps, Lando Norris devance nettement la Mercedes de George Russell, la Red Bull Racing de Sergio Pérez et la deuxième Flèche d’Argent de Lewis Hamilton. Alors que l’écurie allemande s’attendait à être en difficulté, le Mexicain reste à bonne distance de son chef de file. S’il s’est signalé dans son dernier tour avec le record du premier secteur, Sergio Pérez a fait surchauffer ses gommes et n’a pas pu poursuivre sur sa lancée. Daniel Ricciardo, de son côté, devance les deux pilotes Alpine, Esteban Ocon et Fernando Alonso complétant le Top 10 à plus d’une seconde et demie.Au lendemain de l’annonce de son départ à la retraite en fin de saison, Sebastian Vettel a mis un point d’honneur à devancer son coéquipier Lance Stroll pour la 11eme place, alors que les deux ont eu maille à partir le week-end dernier en fin de course au Castellet. Pour Pierre Gasly, les mauvaises sensations ressenties au Grand Prix de France se sont poursuivies pour ce début d’essais en Hongrie. Le Normand n’a pu faire mieux que le 13eme temps à quasiment deux secondes de Carlos Sainz Jr et deux dixièmes de seconde devant son coéquipier Yuki Tsunoda, signe du manque de compétitivité de l’AlphaTauri. Mais l’attraction de ce début de week-end restera sans doute la Haas de Kevin Magnussen. Alors que Mick Schumacher a conservé la configuration vue depuis le début de la saison, le Danois a étrenné une VF-22 dont les nouvelles courbes sont une copie absolument pas voilée de la Ferrari F1-75. Au niveau du chronomètre, la différence est d’un dixième de seconde après cette première séance.Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’130Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0’’289Lando Norris (GBR/McLaren) à 0’’549George Russell (GBR/Mercedes) à 0’’856Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’872Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’960Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) à 1’’091Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 1’’598Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 1’’627Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 1’’706