GP de Grande-Bretagne : Verstappen hors course après un violent accrochage avec Hamilton

Un zéro pointé pour Verstappen qui aura des conséquences !

Max Verstappen ne convertira pas sa pole position en victoire à Silverstone ! Vainqueur de la qualification sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne ce samedi, le leader du championnat du monde de Formule 1 n’a pas été en mesure compléter le premier tour de la course ce dimanche. Pourtant, le pilote Red Bull Racing a su conserver l’avantage après un départ moins efficace que Lewis Hamilton. Le duel entre les deux pilotes, s’il s’est avéré assez propre ce samedi lors de la lutte pour la pole position, a pris des proportions tout autre au virage à très haute vitesse de Copse. Plus rapide que le Néerlandais dans cette entame de course, le Britannique a harcelé son rival dans le premier secteur avant de sortir bien mieux du virage de Brooklands. A l’aspiration dans l’ancienne ligne droite des stands, Lewis Hamilton a tenté de piéger Max Verstappen à l’approche du virage à droite de Copse. Après avoir fait mine de passer par l’extérieur, Lewis Hamilton a plongé à l’intérieur du virage.



Max Verstappen a tenu sa ligne et le contact entre les deux monoplaces est alors devenu inévitable. A très haute vitesse, la roue avant-gauche du Britannique a heurté la roue arrière-droite du Néerlandais. Ce dernier est alors parti en tête-à-queue avec sa roue arrière-droite qui s’est détachée. Rebondissant sur les graviers, Max Verstappen est allé s’écraser avec violence dans le mur de pneumatiques. Après quelques instants d’angoisse, le pilote néerlandais est sorti de sa monoplace en étant visiblement groggy voire mais ce dernier s’est montré rassurant au moment de rejoindre le centre médical du circuit.

Alors que les commissaires de la FIA ont immédiatement ouvert une enquête et que les deux murets des stands ont plaidé la cause de leur pilote auprès du directeur de course Michael Masi, les conséquences seront importantes pour Max Verstappen. En effet, avec cet abandon avant même la fin du premier tour et donc aucun point marqué à l’issue de ce Grand Prix, le leader du championnat du monde va perdre gros face à ses rivaux, son avance de 33 points sur Lewis Hamilton pourrait fondre à l’issue de la course. Un incident dont le principal bénéficiaire est… Charles Leclerc. Après avoir pris le meilleur sur Valtteri Bottas au départ, le Monégasque a doublé Lewis Hamilton juste après l’accrochage et avant la neutralisation par la voiture de sécurité, qui a rapidement laissé place au drapeau rouge.