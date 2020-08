GP de Grande-Bretagne (Qualifications) : Verstappen s'incline, Hamilton soulagé, Leclerc surpris

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1er

« Au bout du compte, c'est en effet un gros écart entre nous et la troisième place, mais peu importe. Vous savez qu'à la fin, Valtteri me pousse à la limite et il a fait un travail fantastique tout le week-end. J'ai fait des changements avant les qualifications et c'était pire. C'était une véritable lutte. Ce circuit est tout simplement incroyable, avec toutes ces rafales de vent dans tous les sens et à différents endroits. C'est un peu comme jongler tout en étant sur une plateforme mobile, et à haute vitesse. En qualifications, tout est question de confiance à bâtir, et j'ai fait ce tête-à-queue. J'avais du mal dans le premier secteur, à chaque tour. Et je ne sais pas comment mais quelques respirations profondes m'ont permis de me remettre en selle pour la Q3. Le premier tour n'était pas encore parfait mais il était vraiment propre. Le second était encore mieux, c'est sûr. »

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 2eme

« La séance s’est plutôt bien déroulée jusqu’en Q3. Je me sentais bien avec la voiture et les deux types de gommes et attendais la Q3 pour tenter le tout pour le tout. Hélas, la voiture glissait beaucoup plus de l’arrière et Lewis est parvenu à trouver ce petit écart, bravo à lui. Il mérite la pole, de mon côté c’est un peu décevant, on va travailler là-dessus en vue de demain (dimanche). Sur les longs relais, je pense que mon rythme est bon, c’est là que je peux essayer de faire la différence. L’année passée, Lewis a gagné en partant deuxième avec une stratégie différente, donc tout est possible pour moi. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 3eme

« Mon tour en Q2 était pas mal, mais quand on voit l’écart avec les Mercedes en Q3 on doit juste s’incliner. Pas mieux… Le meilleur résultat que je pouvais obtenir c’est cette troisième place et je dois donc m’en satisfaire. Ces voitures sont très sensibles aux rafales de vent et ici à Silverstone c’est particulièrement le cas. C’était très difficile hier (vendredi), mais cela s’est amélioré aujourd’hui, comme si je pilotais une voiture différente. Demain, la différence de rythme devrait être moins grande avec les Mercedes et je vais me battre comme d’habitude. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 4eme

« La quatrième place, on ne l'a pas du tout vue venir. Et en plus de ça, il n'y a pas que la quatrième place mais il y a aussi surtout le tour en Q2 qui nous a permis de passer en Q3 avec les medium. Ça, c'est vraiment un bon choix, donc je suis vraiment super content. Je pense qu'en course on va avoir du mal, hier c'était vraiment, vraiment difficile. Après on a bossé sur la voiture, en plus de ça on a plutôt une bonne stratégie par rapport à nos concurrents directs que sont les Racing Point, etc, à part Stroll qui est aussi en mediums, je crois. Mais j'espère que l'on réussira à tirer un avantage de notre choix de pneus. »

Lando Norris (GBR/McLaren) - 5eme

« Je suis vraiment heureux. C’était une séance de qualifications un peu décousue, je suis allé trop large lors de mon premier tour d’attaque en Q1. Lors de la Q3, je suis parvenu à tout mettre bout à bout afin de réaliser un tour qui, s’il n’est pas forcément le meilleur de ma vie, est à coup sûr une de mes meilleures performances sur un tour lancé. »

Esteban Ocon (FRA/Renault) - 9eme

« Je suis plutôt content du déroulement de la séance de qualifications. On avait un bon rythme en Q1 et en Q2 mais, malheureusement, on l’a un peu perdu en Q3. Il va falloir voir ce qu’on a pu perdre à ce moment-là. On est dans la fenêtre des points, c’est une bonne amélioration par rapport au dernier Grand Prix. Les qualifications, c’est vraiment sur quoi on devait se concentrer. On y est, on a normalement un bon rythme en course demain (dimanche) donc on va voir ce que ça donne. C’est clair que partir en pneus medium, ça sera un avantage. Il faudra voir de combien. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 11eme

« Je suis satisfait de ma séance de qualifications ! Nous avions le rythme pour atteindre à nouveau la Q3 et être dans les mêmes chronos que les Racing Point, ce qui est à l’heure actuelle une des meilleures voitures sur la grille, c’est vraiment positif et ça signifie que, de notre côté, nous avons fait un plutôt bon travail. Démarrer la course depuis la 11eme position demain (dimanche) nous offre un libre choix des pneus et je pense que nous avons une chance de faire un bon résultat durant la course. Nous avons progressé depuis le début du week-end donc on peut espérer finir dans le Top 10 et ramener des points. »

Romain Grosjean (FRA/Haas) - 19eme

« Je me sentais vraiment bien en EL3, j’étais content de la voiture, surtout de l’équilibre. Nous avons apporté quelques modifications pour les qualifications, mais la voiture ne s’est tout simplement pas comportée de la même manière. C’est vraiment quelque chose dont nous souffrons – d’une session à l’autre, ce n’est pas tout à fait la même chose. C’était compliqué. Nous avons eu trois tentatives en Q1, mais aucune n’était vraiment bonne. Nous verrons ce que nous pourrons faire demain, nous sommes en Angleterre et il peut se passer beaucoup de choses avec la météo. Il était censé pleuvoir pour les qualifications et nous avons le ciel bleu. Peut-être que demain sera le contraire et nous pourrons en profiter. »



Sources : interviews officielles F1, Canal+, BBC site officiel AlphaTauri