GP de Grande-Bretagne : Les principales déclarations à l’issue de la qualification sprint

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Pole position

« C'est difficile de dépasser ici mais on a eu un bon départ. C'était plutôt fun avec Lewis Hamilton dans le premier tour. On a essayé après de maintenir notre propre rythme mais on se poussait l'un et l'autre très fort. On a pu voir à quel point les pneus étaient touchés par le cloquage. Je suis heureux de prendre les trois points. C'est assez amusant parce qu'on obtient la pole position après cette course et ça nous offre une belle bataille en perspective pour demain (dimanche). On a démarré cette course avec moins d'essence donc on a vraiment pu attaquer fort dans les virages rapides et, évidemment, c'est vraiment violent pour les pneus. Il faudra savoir mieux gérer demain (dimanche). »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 2eme

« J'ai tout donné aujourd'hui (samedi). D'abord, je voudrais remercier tous ces fans. Je ne peux pas vous dire à quel point je reçois de l'énergie de votre part. Je suis désolé de ne pas avoir pu décrocher la victoire mais demain (dimanche), on va se battre à nouveau. J'avais un objectif au départ et ce n'est jamais agréable quand vous perdez cette première place mais on va essayer de transformer ça en quelque chose de positif pour la course. Chaque point compte. Comme je le disais, nous allons nous battre de nouveau mais les Red Bull Racing sont tellement fortes en rythme de course. Il faut que je trouve la manière, d'une façon ou d'une autre, d'être devant demain (dimanche) mais leurs départs sont très bons cette année. On a encore du travail à faire pour leur donner du fil à retordre. »

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 3eme

« On a essayé de faire quelque chose de différent et l’objectif était de dépasser Max Verstappen dans le premier tour. Ce n’est finalement pas arrivé mais je pense avoir pris un bon départ. J’ai été un peu coincé au premier virage et je n’ai pas pu utiliser l’élan. Néanmoins, on a essayé. En fin de compte, c’est une bonne chose de conserver notre position avec les pneus tendres, même s’il y a eu un peu de cloquage. La course d’aujourd’hui (samedi) montre que celle de demain (dimanche) ne va pas être facile. S’il fait un peu plus chaud, alors on pourrait avoir encore plus de problèmes mais on est désormais informés de cela et tout peut arriver. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 4eme

« On a eu une bonne surprise parce qu'on était dans le rythme de Valtteri Bottas qui était juste devant et on ne s'y attendait pas vraiment. La course, c'est dimanche, c'est là qu'on marque les points. Malheureusement, la quatrième place ne rapporte pas de point, donc on va tout donner demain (dimanche). Je pense que je suis plus fatigué en faisant 17 tours à fond que la course complète en gardant les pneus pendant toute la durée. C'est différent mais j'aime ça. Le vendredi, j'ai plutôt tendance à m'ennuyer dans la voiture. Là, avec les qualifications, la course sprint et la course, ça donne du piment à chaque journée. »

Lando Norris (GBR/McLaren) - 5eme

« C’était une bonne première course de qualification ! Je pense qu’on a pu faire tout ce qu’on espérait faire aujourd’hui (samedi). On a pu passer devant une des Red Bull Racing, qui est une monoplace plus rapide que la notre. On a pu les battre dès le départ et tout au long du premier tour donc ça été une première moitié de course amusante. Je pense que nous avons une meilleure compréhension de notre position par rapport aux autres donc on sait ce qu’on devra faire demain (dimanche). J’espère que les fans ont apprécié le nouveau format et qu’il amène quelque chose de différent au week-end de course. Espérons que ça soit la même chose demain (dimanche). »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 10eme

« Fernando Alonso a fait un excellent départ, moi j'en fais un très bon aussi parce que je gagne deux ou trois places. On est content, je pense que, là où on est, les voitures autour de nous allaient quand même un peu plus vite. On a fait une belle course, on a remonté et c'est très bien pour nous. C'est différent comme exercice, il faut pousser très fort, il n'y a pas beaucoup d'essence donc les voitures vont très vite. Il y a moins à penser sur la gestion des pneus, de l'essence... et c'est plutôt sympa, j'aime bien. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 12eme

« C'était nul. Honnêtement, depuis hier (vendredi), on est arrêté. C'est vraiment frustrant parce qu'on ne peut rien faire. Avec une séance d'essais libres, on a mal commencé le week-end et on n'a pas pu changer la voiture et maintenant on galère. On savait que ça serait compliqué mais c'était 17 tours à essayer de rester sur la piste plutôt qu'à essayer d’attaquer. C'est frustrant, après, il va falloir essayer de remonter et d'aller chercher les points demain (dimanche) parce qu'il faut faire mieux que ça. Je sais qu'on est capable de faire beaucoup mieux que ça et là, ce week-end, pour l'instant on a raté quelque chose. Il faut travailler avec ce qu'on a mais il faut analyser et essayer de comprendre pourquoi on a autant de mal à rouler. Je sais que la voiture a beaucoup plus de potentiel et pour X raisons on n'arrive pas à l’exploiter. »



Sources : interviews officielles F1, Canal+, BBC, site officiel de McLaren