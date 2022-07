GP de Grande-Bretagne : Les principales déclarations des pilotes à l’issue de la course

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - Vainqueur

« Je ne sais pas quoi dire, c'est incroyable. La première victoire, après 150 courses, avec Ferrari à Silverstone, je ne peux pas demander plus. C'est un jour très spécial, un jour que je n'oublierai jamais. C'est un week-end très spécial dans l'ensemble. Je remercie tout le monde pour le soutien. Lewis Hamilton était en feu aujourd’hui (dimanche), de ce que j'ai entendu, mais nous avons réussi à tenir bon et je suis très heureux. Ce n'était pas facile. J'ai eu beaucoup de mal avec l'équilibre, surtout sur le premier relais avec les pneus medium. Max Verstappen nous forçait à attaquer beaucoup dans les virages rapides. J'ai abîmé le pneu avant gauche mais même avec tout ça, j'ai continué de croire que je pouvais gagner. J'avais besoin de rester dans la course, c'est ce que j'essayais de faire, et tout à coup la voiture de sécurité m'a donné la chance de me remettre dans la course. Vous pouvez imaginer la tension à la relance, en sachant que c'était ma chance de gagner. Silverstone est un circuit un peu spécial pour moi, j'y ai remporté ma toute première victoire en Formule BMW et ma première pole position en 2010. Soudain, douze ans plus tard, j'ai fait la même chose mais en Formule 1 avec Ferrari. Donc c'est un endroit spécial. »

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 2eme

« Ça été un belle journée pour nous et l’écurie après un week-end assez compliqué. Je n’étais pas à 100% sur le plan physique ce week-end et, à l’issue du premier tour, je me suis retrouvé dernier. Donc prendre la deuxième place est un bon résultat. Au départ, j’ai été malchanceux avec un contact avec Charles Leclerc, j’ai cassé mon aileron avant et j’ai du repartir en fond de peloton. J’ai donc dû me battre et c’est positif d’obtenir un tel résultat. Je suis également heureux pour Carlos Sainz Jr et partager avec lui sa première victoire est un moment sympathique pour lui et toute sa famille. J’ai pris du plaisir en course aujourd’hui (dimanche), nous s’est beaucoup battu mais c’était propre et ça m’a rappelé mes années de karting. Tout le monde a tout donné et s’est battu roue contre roue, mon rythme cardiaque a été très haut sur ces tours. Durant cette course, la clé a été de ne jamais abandonner. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 3eme

« J'ai tout donné aujourd'hui (dimanche), j'ai essayé d'attaquer les Ferrari mais je félicite Carlos Sainz Jr. A la fin, je suis aussi impliqué dans une grosse bataille avec Sergio Pérez et Charles Leclerc mais ils avaient tous trop de vitesse en ligne droite pour moi. On avait des nouveautés ici et on va continuer d’attaquer. On a perdu un peu de temps durant l'arrêt aux stands et après j'ai tenté de les chasser mais c'était compliqué avec les pneus durs. Ils allaient si vite ! Mais se retrouver sur le podium est un énorme bonus pour nous. Je suis aussi heureux qu'il n'y a pas eu de drame au départ avec le gros crash. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 4eme

« On pouvait s’arrêter pour changer de pneus sous voiture de sécurité. L’écurie m’a demandé de rester en piste. C’est ce que j’ai fait. Honnêtement, je suis très, très déçu. C’est surtout pour la première partie de course. J’ai l’impression d’avoir perdu beaucoup de temps mais on va regarder ça avec l’écurie. Je suis très déçu. »

Fernando Alonso (ESP/Alpine) - 5eme

« Ce fut une course amusante, que nous sommes heureux de terminer à la cinquième place. J’espérais un peu plus de faits de course à la fin, ce qui nous aurait permis de nous frayer un chemin vers le podium, mais cette bataille entre les voitures du Top 5 a vraiment été plaisante. Je pense cependant que nous aurions dû terminer quatrième car j’ai vu Charles Leclerc zigzaguer à plusieurs reprises devant Lewis Hamilton et, par rapport à ce qui m’est arrivé au Canada, je pense que ce n’est pas autorisé et qu’il aurait dû être pénalisé. Si on regarde le week-end dans son ensemble, je pense que la voiture était très bonne et je me suis senti plus performant que sur toutes les autres courses disputées jusqu’à présent cette saison. Nous avons très bien géré notre course et montré un rythme constant. Il nous faut continuer sur cette lancée et rester sur le même niveau de performance lors des prochaines courses. Je me dois par ailleurs de féliciter Carlos Sainz Jr pour sa première victoire et suis également heureux que Guanyu Zhou aille bien après l’incident dont il a été victime au départ. Cela montre à quel point la sécurité a progressé récemment en Formule 1. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 7eme

« C’était une belle bataille avec Mick Schumacher. Je pilotais avec une voiture abimée et c’était très difficile. J’avais beaucoup de problèmes avec l’équilibre de la voiture. Quand Carlos Sainz Jr est sorti de la piste, j’ai pris la tête de la course et, à la sortie du virage 5, il y avait une grande pièce de carbone et, avec l’angle du virage, je pensais l’éviter mais j’ai quasiment perdu la voiture. J’ai essayé de l’éviter mais je pense que la pièce est passée sous la voiture et a abimé mon plancher. Avec ces monoplaces, on sait que les planchers sont si puissants pour générer de l’appui. C’est à cause de ça que j’ai perdu beaucoup de temps au tour. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - Abandon

« Le plus important à retenir de cette course est que Guanyu Zhou aille bien après sa grosse sortie de piste. Cela s'est passé juste devant moi. J'ai eu la chance de l'éviter, mais j'ai tout de même subi des dommages à l'avant droit après un contact avec Alex Albon. Les gars ont fait un travail incroyable pour réparer la voiture et faire en sorte qu'elle soit prête au moment où la course a repris, alors merci et bravo à eux. Nous avons bien géré la relance et le rythme de la voiture était bon. Un problème de pompe à essence au 38eme tour a malheureusement mis fin à notre course, nous laissant d'autre choix que celui d'abandonner la voiture. Dans l'ensemble, ce ne fut pas un week-end facile, avec quelques problèmes en qualifications et aujourd'hui pendant la course. Nous allons devoir analyser tout cela de près. Ce fut en revanche riche en enseignements et je suis heureux des gros points ramenés par Fernando Alonso à l'équipe. Projetons-nous maintenant sur la prochaine course, prévue dans quelques jours. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - Abandon

« C’était impressionnant. J’essayai de suivre Nicholas Latifi pour passer entre Guanyu Zhou et George Russell. Je crois que c’est George qui s’est serré un peu sur la gauche et il y a eu un gros accident. Je suis content de savoir que Zhou va bien. Ça aurait pu être plus grave que ça. C’est extrêmement décevant. C’est vrai qu’on a pris un super départ, on était tous les deux dans les points. Cet accrochage, il faudra qu’on en parle en interne car on perd énormément de points. Nous, ça nous casse l’aileron arrière. Une fois que l’incident a eu lieu, c’était déjà trop tard. Je ne pense pas que c’était nécessaire. Il faudra qu’on en discute à l’intérieur de l’équipe. »



Sources : interviews officielles Formula 1, Canal+, site officiel Alpine F1 Team, site officiel Red Bull Racing