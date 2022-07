GP de Grande-Bretagne : Les principales déclarations des pilotes à l’issue de la séance de qualifications

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - Pole position

« J'ai pas mal souffert avec les pneus intermédiaires sur l'eau stagnante en piste. C'était très facile de commettre une erreur et de perdre le train arrière, mais aussi de mettre les pneumatiques en température. Cette pole position arrive comme une surprise pour moi. On a été présents tout le week-end même s'il est vrai qu'on a eu quelques problèmes lors de la troisième séance d'essais libres. Mais si je me base sur mon rythme de la deuxième séance, je pense que je devrais pouvoir tenir Max Verstappen derrière moi, même s'il me mettra beaucoup de pression avec Charles Leclerc. En tout cas, je ferai de mon mieux. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 2eme

« Les qualifications ont été assez délicates avec la pluie, et les conditions humides/séchantes, en fait il faut être sur la piste au bon moment. Mais je pense que dans l'ensemble la voiture roulait très bien. En Q3, c'est toujours un peu une loterie parfois quand vous devez faire le meilleur tour mais malheureusement j'ai été un peu gêné dans mon dernier tour par le drapeau jaune. Je pense qu'être en première ligne est très bien pour nous, avec une bonne voiture de course sur le sec et sur le mouillé. Demain (dimanche), ce n'est pas seulement le premier tour qui comptera, il s'agit de la course. Comme je l'ai dit, je crois que nous avons une bonne voiture. Tout dépendra aussi de la gestion des pneus. Donc oui, je suis impatient d'être à demain (dimanche). »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 3eme

« Je suis déçu mais aussi heureux pour Carlos Sainz qui a fait un beau travail. J'ai perdu la voiture en tête-à-queue dans le dernier tour, je savais que c'était le tour où il fallait tout donner en tant que pilote et donc je ne méritais pas d'être en pole. Troisième c'est déjà pas mal pour demain (dimanche) et si on met tout bout à bout on parviendra à revenir. On a le rythme donc si on a une course propre, les choses devraient bien se passer pour nous avec un bon départ. Il faudra aussi gérer les pneus. Les stratégies sont encore à définir entre un ou deux arrêts. La dégradation des pneus n'a pas été un problème pour nous lors des dernières courses. C'était le cas en début de saison mais espérons que demain (dimanche) sera un autre jour. »

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 4eme

« Ce n’était pas idéal, mais d’un autre côté je ne suis pas trop déçu. Juste à la fin, j’avais Charles Leclerc juste devant moi. Mes deux derniers tours n’étaient donc pas idéaux, peut-être que nous aurions pu faire un peu mieux. Mais au moins nous pouvons nous battre en partant de là. Oui, nous avons trouvé le problème et j’espère que nous serons bien plus compétitifs demain (dimanche) en course. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 5eme

« Sous la pluie, nous nous battions pour la première ligne et nous étions à un bon niveau jusqu'à l'avant-dernier tour, mais on m'a demandé de ralentir et d'attendre le dernier tour, et il a plu. Donc c'était un peu malheureux. J'étais vraiment plein d'espoir parce que nous avons cette foule incroyable et tout d'un coup j'étais dans la bagarre, donc je me sentais bien, deuxième pour deux centièmes ou quelque chose comme ça, donc je pensais que je pouvais vraiment aller plus vite. Je crois que j'avais deux dixièmes d'avance. J'ai ensuite ralenti pour me relancer au tour suivant, mais ça n'a pas pu se faire. Ce n'est pas la pire position pour partir bien sûr, et lors des courses précédentes, j'aurais été super heureux avec ça. Je vais essayer de réaliser quelque chose de spécial demain (dimanche). »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 11eme

« On est toujours déçu de sortir en Q2, on ne peut pas se réjouir d'un résultat comme ça. Mais en venant ici, on savait que ce serait extrêmement compliqué. Depuis le début du week-end, on a beaucoup de mal sur ce circuit et je pense que c'est un petit miracle d'être aussi proche d'une Q3. On a donc beaucoup de travail à faire et tant qu'on n'a pas les évolutions sur la voiture on sait que ce sera très compliqué. Donc il faudra se montrer patient sur les deux prochaines courses. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 15eme

« Ce fut une journée délicate pour nous. Une perte de puissance liée à un souci de batterie en début de Q2 nous a empêchés d’être compétitifs. Nous finissons la session avec le quinzième temps, ce qui n’est pas idéal pour la course de demain (dimanche). Je reste néanmoins positif, car nous sommes déjà partis de plus loin cette année et cela ne nous a pas empêché de marquer des points. Donc tel sera l’objectif demain (dimanche). Nous sommes actuellement en train d’analyser le problème et je suis sûr que l’équipe va le régler et que nous serons en bonne forme pour la course. Ici à Silverstone, il est possible de doubler, donc nous devrons saisir toutes les opportunités pour décrocher un bon résultat. »



Sources : interviews officielles Formula 1, Canal+, site officiel Alpine F1 Team, Sky Sports