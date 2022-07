GP de Grande-Bretagne (EL2) : Sainz devance les Britanniques

Le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne a enfin pu véritablement commencer. Alors que la première séance d’essais libres, dominée par Valtteri Bottas, s’est essentiellement disputée sur piste humide, la météo a laissé une heure de tranquillité aux 20 pilotes. Si Max Verstappen et Charles Leclerc se sont très vite installés au sommet de la hiérarchie, c’était à l’aide de gommes medium afin d’en évaluer la dégradation en vue de la course. Le vent a alors fait des siennes avec notamment Max Verstappen et Lando Norris qui ont dû tirer tout droit à deux virages. Le leader du championnat du monde a alors dû faire face à un problème avec sa monoplace, un bruit inhabituel en émanant. Le Néerlandais a alors passé un long moment dans son garage, ses mécaniciens s’affairant sur le moteur de sa monoplace puis sur la barre anti-roulis. Le bruit n’a toutefois pas été corrigé, ce qui n’a pas empêché le champion du monde en titre de poursuivre son programme.

Sainz devant, Leclerc en retrait

Les pilotes ont alors profité des conditions de piste favorables pour préparer la séance de qualifications, avec des tours en pneus tendres et peu de carburant embarqué. A ce petit jeu, c’est Carlos Sainz Jr qui s’est montré le plus fort avec un tour bouclé en 1’28’’942 pour déloger Lando Norris du sommet du classement. Lewis Hamilton, devant son public, s’est employé mais échoue à 163 millièmes de l’Espagnol et treize millièmes devant son compatriote. Max Verstappen, de son côté, se contente du quatrième temps à deux dixièmes quand Charles Leclerc n’a visiblement pas su tout mettre bout à bout. Le Monégasque échoue à quasiment une demi-seconde de son compatriote. A l’arrêt lors de la première séance d’essais libres, Fernando Alonso s’est installé au sixième rang devant Sergio Pérez et George Russell. Côté Français, Esteban Ocon n’a pu faire mieux que 13eme à un peu plus d’une seconde quand Pierre Gasly, au volant d’une AlphaTauri endommagée, a concédé une seconde et demie au meilleur temps pour la 18eme position.



FORMULE 1 / GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE

Classement des essais libres 2 - Vendredi 1er juillet 2022

1- Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) en 1’28’’942

2- Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’163

3- Lando Norris (GBR/McLaren) à 0’’176

4- Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’207

5- Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0’’462

6- Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 0’’753

7- Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’811

8- George Russell (GBR/Mercedes) à 0’’857

9- Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) à 0’’960

10- Lance Stroll (CAN/Aston Martin) à 1’’000

…

13- Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 1’’296

…

18- Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 1’’568

…