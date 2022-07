GP de Grande-Bretagne (EL1) : Sous la pluie, Bottas signe le meilleur temps

Une Alfa Romeo au sommet de la feuille des temps, c’est assez rare pour être signalé. En ouverture du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne, les pilotes ont eu la surprise de voir la pluie s’inviter à Silverstone. Très vite détrempée, la piste du Northamptonshire n’a pas vécu une grande activité. Seuls les pilotes Ferrari et Mercedes se sont risqués sur le tracé avec Charles Leclerc qui s’est immédiatement installé en haut de la feuille des temps avant d’être délogé par Carlos Sainz Jr. Face à des conditions de piste compliquées pour un début de week-end, rares ont été les pilotes à se risquer sur l’asphalte avec seulement dix d’entre-eux qui ont enregistré un temps. Alors que Max Verstappen s’est contenté de trois tours d’installation, Fernando Alonso et Esteban Ocon n’en ont fait qu’un au volant d’une Alpine aux courbes revues et corrigées, d’inspiration Ferrari. La pluie s’est toutefois rapidement arrêtée et le circuit de Silverstone a commencé à sécher progressivement.

Bottas peut remercier Stroll

A ce petit jeu, Carlos Sainz Jr s’est installé au sommet du classement. Un temps qui a longtemps tenu mais, dans les dernières minutes, une trajectoire sèche a commencé à se dessiner… sauf dans le deuxième secteur entre les virages de Brooklands et Copse. Cela n’a pas empêché Lewis Hamilton de se lancer avec des pneus slicks tendres. Alors que Valtteri Bottas a bouclé un tour en 1’42’’249, son ancien coéquipier a eu toutes les peines du monde à traverser la partie encore bien humide du circuit. En effet, malgré le record du premier et du dernier secteur, Lewis Hamilton a échoué à 532 millièmes de seconde du Finlandais quand Carlos Sainz Jr a signé le troisième temps à 718 millièmes. Quasiment tous les pilotes se sont lancés en slicks alors que la faute était à portée de main et c’est Lance Stroll qui s’est fait piéger. Tirant tout droit au virage de Copse, le Canadien a bloqué son Aston Martin dans les graviers, forçant la direction de course à interrompre prématurément la séance avec le drapeau rouge. Valtteri Bottas peut ainsi remercier Lance Stroll, qui lui permet de terminer cette première séance avec le meilleur temps.



FORMULE 1 / GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE

Classement des essais libres 1 - Vendredi 1er juillet 2022

1- Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) en 1’42’’249

2- Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’532

3- Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’718

4- Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 1’’552

5- Mick Schumacher (ALL/Haas) à 1’’646

6- Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo) à 3’’922

7- Kevin Magnussen (DAN/Haas) à 5’’912

8- Lance Stroll (CAN/Aston Martin) à 8’’994

9- Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) à 9’’124

10- Sebastian Vettel (ALL/Aston Martin) à 16’’919



Les dix autres pilotes, dont Pierre Gasly, Esteban Ocon ou encore Max Verstappen, n’ont pas enregistré de temps lors de cette séance.