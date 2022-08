GP de France : L'alternance mise en avant par les organisateurs

pic.twitter.com/aLmgMXkcaS

Le GP de France prône l’alternance

Le Grand Prix de France ne veut pas disparaître définitivement. Revenue au calendrier en 2018 sur le Circuit Paul-Ricard du Castellet, la manche hexagonale du championnat du monde de Formule 1 ne sera pas au calendrier en 2023. Faute d’accord, le contrat arrivé à échéance au terme de l’édition 2022 de l’événement n’a pas été prolongé et Stefano Domenicali, à l’occasion d’une table ronde, a scellé son sort. « Il n’y aura pas de GP en 2023 », a confié ce dernier dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Toutefois, les organisateurs du Grand Prix de France au Castellet ne comptent pas baisser les bras. « Le Grand Prix de France de Formule 1 prend acte des récentes déclarations de Stefano Domenicali, président de la Formule 1, sur son absence au calendrier de la saison 2023 », a déclaré le Groupement d’Intérêt Public (GIP) dans un communiqué publié ce jeudi.Saluant « le succès important de son édition 2022 », le GIP affirme que « l'intégralité des parties prenantes du Grand Prix continuent de travailler ensemble sur la présence de cet événement dans le calendrier dans les années à venir, et notamment sur un système d’alternance ». L’idée serait de jumeler le Grand Prix de France avec une autre manche européenne et de partager le créneau au calendrier du championnat du monde de F1 d’une année sur l’autre. Une idée qui a déjà été mise en avant par le passé et qui pourrait être remise au goût du jour face au nombre toujours plus important de pays souhaitant accueillir la discipline dans un calendrier qui n’est pas extensible à l’envi. En effet, Stefano Domenicali a assuré que le maximum envisageable était à 24 week-ends de course. « Une possibilité, pas l'an prochain mais à l’avenir, serait de trouver une sorte de proposition de rotation qui pourrait permettre à tout le monde d'être au calendrier », a confié à ce sujet le dirigeant italien. La porte reste ouverte pour le Grand Prix de France mais il faudra s’armer de patience.