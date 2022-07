GP de France (EL2) : Sainz succède à Leclerc

Carlos Sainz just has to bail out at Turn 8😖



FORMULE 1 / GRAND PRIX DE FRANCE

Classement des essais libres 2 - Vendredi 22 juillet 2022

Carlos Sainz Jr fait fi de sa pénalité. Alors qu’il est assuré de reculer d’un minimum de dix places sur la grille de départ du Grand Prix de France, l’Espagnol a tiré le plein potentiel de sa Ferrari à l’occasion de la deuxième séance d’essais libres disputée sur le Circuit Paul-Ricard. Alors que la température extérieure est restée élevée (30°C), la piste a progressivement refroidi en raison d’un ensoleillement allant en diminuant au fil de l’heure de roulage. Les pilotes ont profité de cette séance pour se préparer à l’exercice des qualifications et, à ce petit jeu, c’est bien Carlos Sainz Jr qui s’est montré le plus performant en 1’32’’527, soit quasiment une seconde et demie de mieux que Charles Leclerc lors de la première séance. Le Monégasque, quant à lui, a concédé 101 millièmes de seconde à son coéquipier sur son meilleur tour du tracé du Castellet.Au contact de son dauphin au classement du championnat du monde pilotes e début d’après-midi, Max Verstappen n’a pas été en mesure de tout mettre bout à bout. En effet, sur son meilleur tour, le champion du monde a lâché pas moins de 550 millièmes de seconde à Carlos Sainz Jr. Le Néerlandais est suivi à deux dixièmes par George Russell, qui confirme la relative bonne forme de la Mercedes. Après avoir cédé son baquet à Nyck de Vries en début de journée, Lewis Hamilton a pu prendre la piste et signer le cinquième temps mais à quasiment une seconde de la référence. Lando Norris suit son compatriote et devance de trois dixièmes Pierre Gasly. Profitant d’une AT03 ayant évolué en amont du Grand Prix de France, le Normand s’est hissé au septième rang devant Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo et un Sergio Pérez toujours autant en difficulté au volant de sa Red Bull Racing.Juste derrière le Mexicain, on retrouve Fernando Alonso. Sur les terres de l’écurie Alpine, l’Espagnol a su remonter dans la hiérarchie par rapport à la première séance d’essais libres. Toutefois, le double champion du monde pointe à quasiment deux secondes de la référence établie par Carlos Sainz Jr. Pour Esteban Ocon, le bilan n’est pas positif. Pointé à plus de deux secondes, le natif d’Evreux n’a pu faire mieux que la 18eme place. Seuls Mick Schumacher, distancé par un Kevin Magnussen huitième, et Nicholas Latifi ont signé un meilleur temps moins bon que celui d’Esteban Ocon. Le Français et son équipe vont devoir trouver des solutions en vue de la séance de qualifications, prévue ce samedi sur le Circuit Paul-Ricard, au risque de connaître une course compliquée en fin de week-end. En tout cas, le duel entre Red Bull Racing et Ferrari sera l’affiche de ce Grand Prix de France, une nouvelle fois.Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0’’101Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’550George Russell (GBR/Mercedes) à 0’’764Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’990Lando Norris (GBR/McLaren) à 1’’080Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 1’’379Kevin Magnussen (DAN/Haas) à 1’’401Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) à 1’’457Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 1’’533Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 2’’133