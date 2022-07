GP de France (EL1) : Leclerc prend les devants face à Verstappen, Sainz déjà pénalisé

BREAKING: Ferrari's Carlos Sainz is set to take a grid penalty



Sainz va reculer de dix places… au moins

Ocon et Alonso démarrent piano

FORMULE 1 / GRAND PRIX DE FRANCE

Classement des essais libres 1 - Vendredi 22 juillet 2022

Le duel entre Charles Leclerc et Max Verstappen reprend de plus belle au Castellet. Deux semaines après la victoire du Monégasque sur le terres de Red Bull Racing, la première séance d’essais libres n’a pas fait bouger la hiérarchie vue en Autriche. Avec une F1-75 légèrement revue et corrigée au niveau aérodynamique, Charles Leclerc s’est hissé au sommet de la feuille des temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix de France, disputée dans une véritable fournaise avec 31°C dans l’air et près de 60°C de température concernant la piste, avec un meilleur tour en 1’33’’930. Toutefois, après avoir longtemps mené, Max Verstappen n’a concédé que 91 millièmes de seconde à son dauphin au classement du championnat du monde pilotes à mi-saison. Frustré par son abandon liée à une rupture du moteur de sa Ferrari, Carlos Sainz Jr a lancé son week-end français par le troisième temps mais à 338 millièmes de seconde de la référence établie par son coéquipier sur le Circuit Paul-Ricard.Si les sourires sont au rendez-vous dans une moitié du garage Ferrari, c’est un peu moins le cas dans l’autre. En effet, durant cette première séance, la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) a confirmé que Carlos Sainz Jr a pris la piste avec une monoplace équipée d’une troisième centrale électronique, la première hors du quota alloué aux pilotes pour l’ensemble de la saison. En conséquence, l’Espagnol est déjà certain de reculer de dix places sur la grille de départ. Mais la pénalité pourrait grossir au fil du week-end et du changements d’éléments dans la monoplace du vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors que Lewis Hamilton a cédé son baquet à Nyck de Vries, champion du monde de Formule E et réserviste de Mercedes, George Russell a signé le quatrième temps à 951 millièmes et devance Pierre Gasly. Au volant d’une AlphaTauri enfin pourvue d’évolutions, le Normand échoue juste au-dessus de la seconde mais devance Sergio Pérez, auteur d’un tête-à-queue en milieu de séance.McLaren a également profité du Grand Prix de France pour apporter des changements avec Lando Norris septième alors que Daniel Ricciardo pointe au dixième rang. Alexander Albon, de son côté, confirme le regain de forme de Williams en signant la huitième meilleure performance de cette séance. Seule écurie française du paddock, Alpine ne démarre pas sa course à domicile de la meilleure des manières. Alors que l’A521 poursuit son évolution course après course, Esteban Ocon n’a pu faire mieux que la 13eme place à quasiment deux secondes du meilleur temps réalisé par Charles Leclerc. Fernando Alonso, de son côté, termine 15eme avec 47 millièmes de retard sur son coéquipier. Prenant la place de Valtteri Bottas pour cette première séance d’essais libres, Robert Kubica termine avant-dernier à quasiment deux secondes et demie. Le Polonais n’a su devancer que Nicholas Latifi, toujours en difficulté avec la Williams. Les pilotes vont désormais affiner leurs réglages en vue de la deuxième séance, prévue en fin d’après-midi au Castellet.Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’091Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’338George Russell (GBR/Mercedes) à 0’’951Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 1’’049Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 1’’244Lando Norris (GBR/McLaren) à 1’’302Alexander Albon (THA/Williams) à 1’’484Nyck de Vries (PBS/Mercedes) à 1’’496Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) à 1’’730Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 1’’898