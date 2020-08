GP de Belgique : Un week-end d'hommages à Anthoine Hubert

This weekend, the motorsport community races for Anthoine Hubert

A logo created in Anthoine's honour will be displayed on all cars at Spa this weekend



We can also confirm that car #19 will forever be his#AH19 ❤️ pic.twitter.com/yR3UGTbIUm



— Formula 2 #AH19 (@FIA_F2) August 27, 2020

Le numéro 19 retiré en Formule 2, des minutes de silence observées

Personne n’a oublié Anthoine Hubert. Le pilote français, champion de GP3 (désormais Formule 3) en 2018, a perdu la vie le 31 août 2019 des suites d’un grave accident au sommet du Raidillon de l’Eau Rouge lors de la première course de Formule 2 organisée dans le cadre du Grand Prix de Belgique. Un an plus tard, à l’occasion du retour de la F1 dans les Ardennes belges, les organisateurs de l’événement ont confirmé la mise en place de plusieurs hommages tout au long du week-end. Toutes les monoplaces de F1, F2 et F3 porteront tout au long des trois jours de compétition un logo en forme d’étoile, élément marquant du dessin des casques d’Anthoine Hubert avec ses initiales « AH » et le numéro 19, que portait sa monoplace l’an passé.Quelques minutes avant la première course de Formule 2 ce samedi, mais également avant le départ du Grand Prix de Belgique de Formule 1 ce dimanche, l’ensemble du paddock respectera une minute de silence. Un moment qui sera à n’en pas douter chargé d’émotion pour Charles Leclerc, Pierre Gasly ou encore Esteban Ocon, qui connaissaient depuis leur enfance Anthoine Hubert. De plus, les organisateurs du championnat de F2 ont décidé de retirer de manière définitive le numéro 19, qui sera à jamais celui du pilote français. Une décision qui rappelle celle prise par la FIA de retirer le numéro 17 du championnat de F1, qui était emblématique d’un autre pilote tricolore décédé des suites d’un accident en course lors du Grand Prix du Japon 2014, le regretté Jules Bianchi.