GP de Belgique : Un an de contrat en plus mais une date modifiée ?

La Belgique placée avant la trêve estivale ?

Le « Toboggan des Ardennes » devrait garder sa place un an de plus. Alors que Stefano Domenicali a douché les espoirs de voir la France apparaître au calendrier de la saison 2023 de Formule 1, le dirigeant italien avait très clairement laissé la porte ouverte à la Belgique. Un appel du pied qui a été très bien entendu du côté de Spa-Francorchamps. En effet, alors que le mythique tracé ardennais accueille ce week-end la 77eme édition du Grand Prix de Belgique, le contrat liant les organisateurs de l’événement et ceux du championnat du monde de Formule 1 arrive à échéance. Toutefois, selon les informations du quotidien belge Le Soir, la situation a très nettement évolué à l’occasion d’une réunion organisée ce samedi matin dans le paddock de Spa-Francorchamps. Une prolongation de contrat a bel et bien été proposée… mais pour la seule saison 2023.Néanmoins, ce nouveau contrat à très court terme ne serait pas dans les mêmes conditions que celui qui va s’achever. En effet, alors que la F1 aurait proposé au circuit néerlandais de Zandvoort le créneau venant juste après la traditionnelle pause estivale programmée en août, le Grand Prix de Belgique pourrait voir sa date être avancée au mois de juillet. Et ce alors qu’une programmation un rien plus tardive, dans le courant du mois de septembre, a été mise sur la table dans un premier temps. L’idée de la F1 pourrait être de jumeler la course organisée dans les Ardennes à celle qui aurait lieux à l’occasion du premier ou du deuxième week-end de juillet à Silverstone. Une programmation qui devra malgré tout composer avec la date déjà réservée aux 24 Heures de Spa, course phare en GT, qui doit avoir lieu les 29 et 30 juillet 2023. Alors que la F1 doit dévoiler la première mouture du calendrier de la saison à venir dans les prochaines semaines, l’incertitude autour de la programmation du Grand Prix de Belgique devrait être prochainement levée.