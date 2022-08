GP de Belgique : Spa-Francorchamps va bien rester au calendrier en 2023

Les détails restent à préciser

La Formule 1 ne tournera pas tout de suite le dos au circuit de Spa-Francorchamps. Le « Toboggan des Ardennes » accueille le Grand Prix de Belgique sans interruption depuis 1985, mis à part en 2003 et en 2006, cela va bel et bien se prolonger pour au moins une année de plus. Alors que le quotidien belge Le Soir a laissé entendre qu’un accord avait été trouvé entre la F1, dirigée par Stefano Domenicali, et les organisateurs du Grand Prix de Belgique pour que l’épreuve reste au calendrier au moins une saison de plus, la confirmation est arrivée un peu moins d’une heure avant que les monoplaces quittent la grille de départ pour la 77eme édition d’une des courses les plus attendues de la saison, disputée pour la 55eme fois sur un circuit mythique qui, en plus, s’est offert une cure de jouvence durant l’hiver. « La Formule 1 peut confirmer que le Grand Prix de Belgique sera au calendrier en 2023 à la suite d’un accord visant à prolonger notre partenariat », est-il précisé dans ce communiqué.Toutefois, les questions pratiques telles la date de la prochaine édition du Grand Prix de Belgique n’ont pas encore été précisés. « Nous devons saluer le travail que les organisateurs de la course ont pu faire. Vous pouvez voir les investissements qu’ils ont consenti, a confié Stefano Domenicali au micro de la chaîne britannique Sky Sports quelques minutes après l’officialisation de l’information. Vous pouvez voir le nombre de spectateurs qui viennent ici… La foule est incroyable et c’est génial. Je pense que c’est une excellente chose pour la discipline. Nous avons toujours dit que ce Grand Prix fait partie de notre tradition et qu’il occupe une place très importante dans notre calendrier. De plus, c’est quelque chose que nous voulions partager ce week-end. » La question est désormais de savoir quel créneau la Belgique va obtenir dans le calendrier 2023, qui devrait connaître quelques changements pour faire de la place aux nouveaux entrants, tels Las Vegas. Les bruits de paddock laissent entendre que Spa-Francorchamps pourrait accueillir la F1 dans le courant du mois de juillet.