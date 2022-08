GP de Belgique (Qualifications) : Verstappen intouchable mais la pole position pour Sainz

Max Verstappen goes fastest in qualifying 👏



Grid pens for the Dutchman means that Carlos Sainz will start from pole#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/kJsGnKz2rO — Formula 1 (@F1) August 27, 2022

Pérez pourra avoir des regrets

Finishes P2, starts from pole



Carlos Sainz will start Sunday's race from the front of the grid 👏#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/zerCGecx01 — Formula 1 (@F1) August 27, 2022

Gasly a fait de son mieux

FORMULE 1 - GRAND PRIX DE BELGIQUE / QUALIFICATIONS

Classement de la Q3 - Samedi 27 août 2022

Max Verstappen a été exact au rendez-vous. Insolent de facilité au volant de sa Red Bull Racing lors des deuxième puis troisième séances d’essais libres du Grand Prix de Belgique, le Néerlandais a écœuré la concurrence à l’occasion des qualifications mais ne pourra pas profiter de la pole position. S’il n’a laissé le meilleur temps en Q2 à Charles Leclerc, ce n’est qu’en raison de l’utilisation de pneus rodés à l’occasion d’une phase de la séance dans laquelle la performance n’était pas aussi importante que le placement. Avec une seule tentative en Q3, Max Verstappen a établi la référence en 1’43’’665 et a repoussé la concurrence à plus d’une demi-seconde. S’il n’a pas su profiter de l’aspiration offerte par Charles Leclerc dans la ligne droite du Kemmel à l’occasion de sa dernière tentative, Carlos Sainz Jr a pu prendre la deuxième place à 632 millièmes de seconde de Max Verstappen. Une deuxième place qui est synonyme de deuxième pole position pour le pilote Ferrari, lui qui s’était déjà élancé en premier à Silverstone cette saison.Une pole position, liée aux nombreuses pénalités moteur dont sept pilotes ont écopé ce week-end et qui enverront Max Verstappen en 15eme position, qui a tenu à quasiment rien. En effet, alors que la Ferrari a très clairement un déficit de performance par rapport à la Red Bull Racing dans l’exercice du tour rapide, Carlos Sainz Jr a vu Sergio Pérez passer à côté de son dernier tour alors que la deuxième place et la pole position semblait à sa portée. Echouant à 797 millièmes de son coéquipier, le Mexicain va compléter la première ligne et donnera tout pour devancer le pilote Ferrari ce dimanche au départ. Derrière ce duo de feu, c’est une autre paire incandescente qui prendra place. Alors que Charles Leclerc et Esteban Ocon reculeront également aux 16eme et 17eme rangs, Fernando Alonso et Lewis Hamilton s’élanceront depuis les troisième et quatrième positions. George Russell, de son côté, a devancé le surprenant Alex Albon qui, au volant d’une Williams de nouveau à l’aise à Spa-Francorchamps, sera sixième sur la grille de départ.Premier éliminé en Q2, Daniel Ricciardo sera finalement septième. Poussé vers la sortie par McLaren afin de vraisemblablement laisser la place à son compatriote Oscar Piastri, l’Australien profite de la pénalité dont écope également son coéquipier Lando Norris pour remonter fortement dans la hiérarchie. Pierre Gasly sera à ses côtés et pourrait avoir un grand coup à jouer ce dimanche en course. Lance Stroll, Sebastian Vettel, Nicholas Latifi, Kevin Magnussen et Yuki Tsunoda suivront sur la grille de départ avant que les nombreux pénalisés suivent. N’ayant pas écopé d’un renvoi en fond de grille, Valtteri Bottas sera 14eme sur la grille de départ et sera immédiatement suivi par Max Verstappen et Charles Leclerc, qui auront fort à faire pour remonter et aller gratter des points à l’arrivée. Esteban Ocon, Lando Norris, Guanyu Zhou et Mick Schumacher fermeront cette grille de départ qui promet 44 tours d’un Grand Prix de Belgique très animé des deux côtés du peloton.Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’632Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’797Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0’’888Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 1’’515Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 1’’703Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 1’’838George Russell (GBR/Mercedes) à 2’’111Alex Albon (THA/Williams) à 2’’172Lando Norris (GBR/McLaren) à 2’’513