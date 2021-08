GP de Belgique : Les réactions des pilotes après la séance de qualifications

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Pole position

« Ca a été une séance de qualifications compliquée. Il a fallu mettre les bons pneus au bon moment. Il y a eu un long temps d'attente entre la Q2 et la Q3, et les conditions climatiques ont encore évolué. On décroche la pole, c'est le plus important. C'est une piste incroyable pour le pilotage mais il est très difficile de le faire quand il pleut. On était loin du rythme en Q1 avec les pneus extrêmes pluie. Il a fallu switcher avec les pneus intermédiaires, il y avait de l'eau stagnante sur la piste, ce qui a compliqué encore plus la tâche. Et puis la météo qu'on aime ... Au final, je suis heureux d'avoir pris la pole juste après la trêve estivale. C'est un résultat qui fait du bien. »

George Russell (GBR/Williams) - 2eme

« Je ne sais pas quoi dire, je savais qu'on avait fait un très bon travail dès la Q1. Être en première ligne ici, c'est un travail incroyable réalisé. La voiture a été géniale, j'avais de la confiance et j'attends la course avec impatience. Nous n'avions pas grand-chose à perdre, être en Q3 est déjà très bien pour nous. J'ai donné le maximum dans les derniers tours. J'ai hâte d'être à demain pour essayer d'inscrire des points importants. Il y a du monde autour de nous, il y a aussi les Mercedes juste derrière nous. Nous verrons comment ça va se passer. Nous devons évidemment être réalistes ; nous avons des voitures incroyablement rapides derrière nous, mais si les conditions restent les mêmes, nous avons une voiture qui est probablement assez rapide. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas finir, si les conditions sont les mêmes, dans le top 5. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 3eme

« Ca a été une journée très difficile pour tout le monde, j'essaye de rester positif, calme et concentré. Félicitation à Max (Verstappen). Très beau travail également de George (Russel), c'est fantastique pour lui. Si les conditions sont similaires demain, ça va être très compliqué, c'est sûr. Il va falloir trouver un équilibre entre la vitesse de pointe et la pluie sur le deuxième secteur. On va essayer de trouver le meilleur compromis possible, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui, c'est comme ça. Je suis reconnaissant du travail qu'a fait l'équipe pour cette séance de qualifications. Demain sera un autre jour, j'espère qu'on aura une belle course et que les fans pourront en profiter car ils doivent être trempés. La course ne sera pas simple puisque les deux Red Bull seront proches de moi alors que Valterri (Bottas, son coéquipier) sera beaucoup plus loin. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 6eme

« C'était très très long dans la voiture. Quand il y a des coupures comme ça, c'est important de se remettre vite dedans. Ce n'est jamais très simple dans des conditions météo aussi piégeuses. On s'en est sortis correctement, il y avait des opportunités à saisir. On s'est plus concentrés sur la course de demain en espérant que ce soit sec. On savait que ce serait compliqué donc c'est déjà bien de se retrouver en Q3. C'est toujours quand il y a des opportunités comme aujourd'hui qu'il y a moyen de faire de très bonnes choses, ce qu'à réussi à faire George (Russel). Bravo à lui, c'était vraiment impressionnant. Avant la séance de qualifications sous la pluie, je voulais une voiture réglée pour ces conditions mais l'équipe préférait se concentrer sur la course, pour laquelle la piste devrait être sèche. On doit passer au dessus de ça mais l'accident de Norris était vraiment impressionnant, j'étais même en (pneus) intermédiaires à ce moment-là donc j'ai senti tout de suite que c'était impossible pour nous. J'ai vu le choc, ça fait toujours très peur et j'espère qu'il va bien. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 9eme

« Ce n'était pas facile. On manquait un peu de vitesse surtout avec les pneus intermédiaires. Avec les pneus pluie je pense que c'était pas mal. Il y a le déluge en ce moment, heureusement que ce n'est pas arrivé pendant la séance mais ça aurait été mieux pour nous je pense. On était mieux avec les (pneus) extrême pluie que les intermédiaires, avec lesquels on manquait d'adhérence. Fernando était devant moi en Q1 et j'ai réussi à sortir un bon tour en Q2 avec une très bonne stratégie de l'équipe. On a réussi à rentrer en Q3 de justesse, ce n'était pas donné car on n'avait pas la vitesse nécessaire. On doit comprendre pourquoi avant demain. J'espère qu'il fera sec en course car on avait une très bonne voiture dans ces conditions. En cas de pluie, il devrait avoir des opportunités et des scénarios inhabituelles pourraient arriver. »



Sources : interviews officielles F1, Canal+.