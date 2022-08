GP de Belgique : Les principales déclarations des pilotes à l’issue de la séance de qualifications

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Meilleur temps

« C'étaient des qualifications incroyables, mais tout le week-end aussi je pense, on est dans le coup. La voiture a très bien fonctionné et on a juste essayé de l'affiner. Et tout s'est mis en place lors des qualifications. Bien sûr, il fallait être un peu prudent avec la quantité de pneus utilisés, en pensant aussi à demain (dimanche) et en partant derrière, mais je suis très content de mon tour et c'est génial d'être ici. C'est un circuit incroyable, les fans sont incroyables. On doit aller de l'avant. Je pense surtout qu'avec une voiture comme ça, ce serait dommage de ne pas être sur le podium. »

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 2eme et pole position

« Je suis content de partir en pole, évidemment, mais je ne suis pas très content de l'écart avec Max Verstappen et de l'avance que Red Bull Racing a sur nous ce week-end. Nous devons continuer de creuser pour comprendre pourquoi ils sont si rapides sur ce circuit. Mais la pole est une bonne position sur la grille et nous essaierons de gagner demain (dimanche). Je reste un peu perplexe en voyant ce gros écart avec Red Bull Racing, et c'est ce qui me fait me demander ce qui va se passer demain (dimanche) parce que je pense que notre rythme de course est quand même un peu meilleur que notre rythme de qualifications. »

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 3eme

« La deuxième place n'est pas la pire ici. Je pense que si je suis capable de prendre un bon départ face à Carlos Sainz Jr, ça peut être différent. Je peux me retrouver de l'autre côté de cette ligne. Alors j'ai hâte d'être à demain (dimanche). Je pense qu'une superbe course nous attend. Ce sera très important de prendre un bon départ et d'essayer de faire notre course dès le début. Je pense que c'est la clé pour demain (dimanche). »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 4eme

« Il y a du potentiel parce que nous n’avons pas préparé les qualifications autant que d’habitude, mais quand on voit l’écart avec Max Verstappen, c’est un peu inquiétant. Ils sont extrêmement rapides et c’est le cas depuis le début du week-end et nous ne pouvons pas vraiment expliquer pourquoi. Nous devons travailler. Nous ferons de notre mieux demain (dimanche), mais ils semblent avoir trouvé quelque chose ce week-end. Si nous sommes à leur niveau demain (dimanche), ce serait très étrange. C’est choquant, ils sont beaucoup trop rapides, nous n’aurions rien pu faire pour la pole dans des conditions normales. Je vais avoir du mal à suivre Max Verstappen demain (dimanche) s’il a de l’air libre devant lui. Et ce sera pas facile pour Carlos Sainz Jr non plus face à Sergio Pérez.

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 5eme

« Je pense que l’effort de l’équipe a été bien optimisé aujourd’hui (samedi), et nous avons même eu un petit bonus car je suis parvenu à économiser des trains de pneus, donc Fernando Alonso a lui aussi pu m’offrir l’aspiration. Une qualification bien menée par toute l’équipe dans son ensemble. Je suis un peu triste de partir du fond de grille demain (dimanche), autrement je serais parti depuis la troisième place de la grille, mais tout le monde doit prendre des pénalités à un moment donné. La voiture est très performante, j’ai même dit à l’équipe que c’était la meilleure séance de qualification que nous ayons exécutée, nous sommes passés en Q3 avec seulement trois trains de pneus. Je n’avais donc qu’à faire mon tour car la performance était vraiment bonne. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 12eme

« C’était la même que lors des treize courses précédentes avant Spa ! Je dois dire que j’étais très satisfait de mon tour, il était très bon et l’équilibre de la voiture était bon. C’est là où nous sommes pour le moment. Toute la saison, on a eu du mal à se placer dans le Top 10, on en était proche aujourd’hui (samedi), à un dixième de seconde. Pour l’équipe, nous voulons maximiser la voiture mais il manque un peu pour atteindre la Q3. J’essaierai de faire de mon mieux. Est-ce que je pense pouvoir retenir Max Verstappen et Charles Leclerc ? Je ne pense pas, je ne vais pas mentir ! Esteban Ocon est rapide, Lando Norris est rapide, il y a des voitures rapides qui viennent de derrière, mais ça devrait être amusant et on va essayer d’en tirer le maximum. »



Sources : interviews officielles Formula 1, Canal+, BBC, Sky Sports, Autosport