GP de Belgique (Essais libres 3) : Le meilleur temps pour Lewis Hamilton juste devant Esteban Ocon

Verstappen a pris un coup au moral, les Ferrari à la rue !

Si Max Verstappen a pu donner un peu d’espoir ce vendredi, Lewis Hamilton a remis les points sur les « i ». Devancé par le Néerlandais à l’occasion de la deuxième séance d’essais libres, le pilote Mercedes a haussé le ton ce samedi à quelques heures de la séance de qualifications en signant le meilleur temps du week-end (1’43’’255). Alors qu’il a fallu attendre 20 minutes pour voir la piste s’animer, le Britannique a su faire fi d’un trafic problématique dans les derniers instants de la séance pour déloger de la première place... Esteban Ocon (+0’’230) ! Avec une Renault qui a sacrifié l’appui aérodynamique au bénéfice de la vitesse de pointe, récupérant huit dixièmes sur les secteurs 1 et 3 face à la Mercedes mais perdant une seconde dans le secteur 2 plus sinueux, le Français a confirmé être à l’aise sur le circuit de Spa-Francorchamps. Lando Norris complète le Top 3 à 386 millièmes de son compatriote.En forme lors de la première séance d’essais libres, Valtteri Bottas a perdu du terrain sur son coéquipier. Le Finlandais n’a pris que la cinquième place (+0’’558) et a été devancé par Alexander Albon (+0’’476). Le Thailandais, titularisé chez Red Bull Racing depuis un an et le Grand Prix de Belgique 2019, a fait mieux que Max Verstappen, qui doit se contenter de la sixième place à 641 millièmes de Lewis Hamilton. Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Carlos Sainz Jr et Sergio Pérez complètent le Top 10. Pierre Gasly, pour trois dixièmes ne peut pas y entrer alors que Romain Grosjean n’a signé que le 15eme temps après avoir beaucoup roulé en début de séance pour tenter de récupérer le temps perdu en début de week-end à cause de soucis techniques. Quid des Ferrari ? Déjà en difficulté ce vendredi, à cause des pneus selon Mattia Binotto, Charles Leclerc et Sebastian Vettel ont été à la rue en ce samedi matin ! Le Monégasque n’a pris que la 17eme position à 1’’892 de Lewis Hamilton quand Sebastian Vettel, visiblement inconfortable dans sa monoplace, pointe à plus de deux secondes, un temps qu’il perd quasiment dans le seul deuxième secteur. Un week-end noir se prépare chez les Rouges et la révolution pourrait ne pas attendre très longtemps.