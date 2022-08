GP de Belgique (EL1) : Sainz frappe le premier

Leclerc et Verstappen ont fait fi des pénalités

FORMULE 1 / GRAND PRIX DE BELGIQUE

Classement des essais libres 1 - Vendredi 26 août 2022

Ferrari a su mieux reprendre le rythme. Après quatre semaines de vacances, la Formule 1 a repris ses activités sur le circuit de Spa-Francorchamps. Toutefois, un an après le fiasco vécu dans les Ardennes, c’est la pluie qui a accueilli les 20 pilotes mais elle s’est très vite arrêtée et n’a pas détrempé la piste. Très vite, Max Verstappen s’est installé en haut de la hiérarchie, ayant très vite chaussé les pneus tendres après un premier tour effectué en gommes intermédiaires par précaution. Du côté de Ferrari, après avoir débuté la séance avec les pneus durs, autant Carlos Sainz Jr que Charles Leclerc ont haussé le ton avec les gommes les plus performantes. Le résultat a été le meilleur temps pour l’Espagnol en 1’46’’538 devant le Monégasque, pointé à 69 millièmes de seconde. Le leader du championnat n’a pas terminé très loin des deux pilotes de l’écurie de Maranello.En effet, Max Verstappen n’a concédé que 217 millièmes à Carlos Sainz Jr. Le Néerlandais, tout comme le Monégasque, ont abordé cette séance avec la certitude de prendre le départ en fond de grille ce dimanche en raison de pénalités liées à un changement de moteur hors quota. La concurrence est distancée puisque George Russell est pointé à 858 millièmes, juste devant l’Aston Martin de Lance Stroll et la Williams d’Alex Albon, premier pilote au-delà de la seconde par rapport à la référence. Daniel Ricciardo, qui va quitter McLaren à l’issue de la saison, est septième devant Yuki Tsunoda et Lewis Hamilton. Côté Français, Pierre Gasly a été aux abonnés absents, ayant cédé son volant au jeune pilote néo-zélandais Liam Lawson. Esteban Ocon, qui fait partie des nombreux pilotes pénalisés, termine 16eme d’une séance dont la conclusion a été perturbée. Le drapeau rouge a été sorti un peu plus de dix minutes en raison d’un souci sur le système hybride de la Haas pilotée par Kevin Magnussen ayant nécessité d’importantes précautions pour évacuer la monoplace. C’est ensuite la pluie qui a détrempé la piste dans les derniers instants. Les pilotes vont espérer que la météo se tienne pour la deuxième séance afin de préparer au mieux la suite du week-end.Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0’’069Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’217George Russell (GBR/Mercedes) à 0’’858Lance Stroll (CAN/Aston Martin) à 0’’899Alex Albon (THA/Williams) à 1’’297Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) à 1’’543Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) à 1’’772Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 1’’882Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 1’’936Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 3’’777