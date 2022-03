GP de Bahreïn (Qualifications) : La pole position pour Leclerc devant Verstappen et Sainz

CHARLES LECLERC TAKES POLE IN BAHRAIN!

Leclerc lance Ferrari, Mercedes dans le dur

Magnussen déjà dans le bon rythme, les Bleus dans le paquet

FORMULE 1 - GP DE BAHREIN / QUALIFICATIONS

Classement de la Q3 - Samedi 19 mars 2022

Ferrari ne peut plus se cacher ! Alors que Mattia Binotto a refusé l’étiquette de favori pour le Grand Prix de Bahreïn au vu de la forme affichée lors des essais, Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr ne sont pas passés loin de verrouiller la première ligne de la grille de départ pour le premier Grand Prix de la nouvelle ère de la Formule 1. Avec des monoplaces à l’aérodynamique revue, les organisateurs du championnat espéraient relancer le suspense et réduire les écart. Les temps au tour lors de cette première séance de qualifications de la saison sont de bon augure. Alors que les pilotes Ferrari ont signé le doublé lors de la Q1, Max Verstappen est sorti du bois à l’occasion de la Q2, qui n’est plus intimement liée au départ du Grand Prix. En effet, les dix premiers n’ont plus l’obligation de s’élancer avec les pneus utilisés lors de cette deuxième phase des qualifications. Le duel entre Ferrari et Red Bull Racing a alors été lancé pour la Q3 et la course à la pole position.Si la première tentative a vu Carlos Sainz Jr s’installer au sommet de la hiérarchie, c’est bien Charles Leclerc qui a eu le dernier mot. Parvenant à tout mettre bout-à-bout, le Monégasque a devancé son coéquipier espagnol pour 129 millièmes de seconde et laissait espérer un doublé pour la Scuderia Ferrari. Mais, dans un tout dernier effort, Max Verstappen est venu un peu doucher l’enthousiasme du côté de Maranello. Pour six petits millièmes de seconde, le champion du monde en titre est venu s’intercaler entre les deux monoplaces italiennes et sera une menace au départ ce dimanche. Sergio Pérez, quant à lui, sera placé juste derrière son chef de file après avoir signé le quatrième temps à trois dixièmes de seconde. Toutefois, au sortir de cette séance de qualifications, s’il y a une écurie qui fait grise mine, c’est bien Mercedes. Lewis Hamilton doit se contenter de la cinquième place à quasiment sept dixièmes de Charles Leclerc quand George Russell, après avoir fait une erreur dans sa dernière tentative, prendra le départ depuis la neuvième position.Le septuple champion du monde retrouvera en troisième ligne une vieille connaissance, un certain Valtteri Bottas. Au volant de l’Alfa Romeo, le Finlandais a confirmé le gain de performance du moteur Ferrari avec le sixième temps et devance… Kevin Magnussen. Le Danois, pour son retour en F1, signe la meilleure performance en qualifications d’une Haas depuis des lustres avec une septième place devant l’Alpine de Fernando Alonso alors que Mick Schumacher sera douzième sur la grille. Côté Français, Pierre Gasly n’a pas confirmé son bon début de week-end et partira dixième juste devant Esteban Ocon, premier éliminé en Q2. Annoncé également aux avant-postes, les McLaren sont passées à côté avec Lando Norris seulement 13eme quand Daniel Ricciardo, sans doute handicapé par son manque de roulage en essais de présaison à Bahreïn, sera 18eme. L’Australien est ainsi pris en sandwich par les Aston Martin de Nico Hulkenberg et Lance Stroll. Pour sa première séance de qualifications en F1, Guanyu Zhou s’est hissé en Q2 et s’élancera de la 15eme position. Après cette séance intense, les nouvelles monoplaces vont affronter leur test ultime, la première course de la saison et Ferrari compte bien marquer l’événement de son empreinte.Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’123Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’129Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’363Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’680Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) à 1’’002Kevin Magnussen (DAN/Haas) à 1’’250Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 1’’637George Russell (GBR/Mercedes) à 1’’658Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 1’’780