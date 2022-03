GP de Bahreïn : Les déclarations des pilotes à l’issue de la course

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - Vainqueur

« J’avais arrêté de compter les jours depuis ma dernière victoire. Ces deux dernières années, ça n’a pas été un cauchemar mais ça a été très difficile. Je savais qu’on bossait bien et que ce n’était qu’une question de temps avant qu’on revienne aux avant-postes. On a prouvé ce week-end qu’on a vraiment une voiture pour se battre pour des victoires, ça fait vraiment plaisir. Je voudrais remercier toute l’écurie à Maranello qui a fait un travail exceptionnel durant ces deux dernières années pour nous permettre d’en arriver ici, l’équipe piste qui a fait un gros boulot et le soutien de la part des supporters pendant ces deux années difficiles. C’est uniquement un premier pas, il y a 23 courses donc il faut rester concentrés. On peut sourire et être content de notre journée. C’était chaud avec Max Verstappen ! J’essayais de me placer à un endroit où je savais que je pouvais le redoubler avant le quatrième virage. Ça a marché à chaque fois. Je freinais très tôt pour passer derrière lui à la détection du DRS pour l’avoir sur la ligne droite suivante. Après, je relâchais les freins pour l’obliger à avoir une mauvaise sortie du premier virage. Ça a marché trois fois, j’étais vraiment content. Après, dès que j’ai eu un peu plus de marge, c’était plus facile de gérer car, dans ces trois tours-là, on déchargeait beaucoup la batterie et j’avais pas mal de difficultés à la recharger donc c’était difficile à gérer. »

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 2eme

« Félicitations à Charles Leclerc, félicitations à Ferrari ! Ferrari est de retour, et de quelle manière avec ce doublé. C'est là où l'équipe aurait dû être ces deux dernières années. Le gros travail a porté ses fruits, nous sommes là. Pour moi, ça a été un week-end très difficile, je ne vais pas mentir. Je n'avais pas le rythme aujourd'hui (dimanche) mais j'ai réussi à m'accrocher et assurer le doublé pour l'équipe. J'ai des devoirs à faire pour ces prochains jours, je suis sûr que je reviendrai plus fort encore. A la relance, j'avais une grosse opportunité parce que je suis reparti très proprement derrière Charles Leclerc et Max Verstappen. Il a bien défendu pour être franc. Et puis j'ai soudainement vu des lumières rouges clignotantes à l'arrière de sa voiture. Je me suis dit : 'OK, c'est ma chance' et j'ai foncé. Il n'a pas eu de chance. Je pense qu'il a assez bien piloté pour être deuxième aujourd'hui (dimanche) mais j'ai pu revenir sur lui et il a dû abandonner. C'est la vie, et c'est bon pour Ferrari. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 3eme

« On n’a jamais abandonné nos espoirs. On n’était pas si mauvais en début de course mais, après, je me suis dit que la performance des autres était tellement au-dessus de la nôtre. J’ai essayé de me concentrer sur le fait d’aller chercher le maximum de points possibles mais on a beaucoup souffert avec la voiture. Il faut prendre cela comme un défi et je ne suis jamais inquiet de relever un défi. J’espère qu’on pourra rapidement faire des progrès avec cette voiture. »

George Russell (GBR/Mercedes) - 4eme

« Nous pensions vraiment que nous serions en mesure de nous frayer un chemin dans le peloton donc je suis plutôt satisfait. Nous avons pris un bon départ mais nous sommes conscients que nous sommes limites. Le week-end a été difficile mais s’achève avec un excellent résultat. Toutefois, nous savons que nous avons beaucoup de travail à faire. Je ne sais pas si nous trouverons prochainement la solution miracle. Et même si nous la trouvons, il nous faudra quelques course avant de débloquer le véritable potentiel de la voiture. »

Kevin Magnussen (DAN/Haas) - 5eme

« C'était très amusant, j'ai adoré. C'est super d'être de retour à cette place, je dois dire un grand merci à l'équipe pour avoir mis la voiture dans cette position. Nous étions les plus performants du milieu de grille, j'ai pu voir les Mercedes pendant presque toute la course. Je sais qu'il y a eu une voiture de sécurité à la fin, ça nous a un peu aidé, mais c'est tellement différent par rapport à avant. Je suis très reconnaissant encore une fois, je n'ai pas arrêté de dire ce week-end que je ne revenais pas de l'opportunité. Cinquième aujourd'hui (dimanche), c'est fou. Nous devons nous concentrer sur le milieu de grille. Valtteri Bottas et Pierre Gasly ont l'air d'être [a principale menace, Fernando Alonso et Esteban Ocon aussi. Le milieu de grille est notre priorité et nous savons que nous avons été chanceux avec les Red Bull Racing. Si nous pouvons finir septième à Djeddah, alors ce sera pareil qu'aujourd'hui, en fait. Nous avons eu de la chance d'avoir quatre points de plus que ce que nous aurions eu avec la septième position. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 7eme

« C’est le seul petit bémol de la course. Je m’excuse auprès de Mick Schumacher. Il est clair que je n’étais pas complètement à côté de lui et on s’est touché. J’aurais préféré que ça soit quelqu’un d’autre mais c’est tombé sur Mick. On est tous proches au départ. C’est arrivé mais, après ça, on avait une bonne vitesse. Même avec les cinq secondes de pénalité, je pense que finir septième et remonter comme on l’a fait, c’était très solide. Il y a eu une bonne stratégie de la part de l’équipe car, trois arrêts, c’était quand même un truc de fou et une première pour nous, en tout cas. C’est très bien, c’est positif et il faut qu’on continue. C’est clair que, pendant cette course, on était bien dans le rythme, on se sentait bien avec la voiture. Sur le dernier relais, peut-être que ce n’était pas trop le cas mais, avant ça, c’était très solide donc on est contents. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - Abandon

« Je n’au aucune idée de ce qui est arrivé. C’est vraiment dommage car, jusque là, c’était une course excellente. J’ai réussi à bien me bagarrer, à doubler Fernando Alonso et Kevin Magnussen quand on en a eu l’occasion. On perd quatre gros points, c’est vraiment dommage. Je pense qu’il y a du positif à tirer de cette course. Je ne sais pas si tout est lié mais ce qui est certain, c’est qu’il va falloir analyser ça. Je pense qu’on a déjà perdu un moteur, surement la boîte de vitesses également donc ce n’est pas la meilleure manière de commencer l’année. En termes de performance, c’était vraiment mieux que ce que l’on pensait. Je ne pensais pas pouvoir aller chercher Kevin Magnussen mais on arrivait à creuser l’écart sur les Alpine. Le départ s’est bien passé, la course s’est vraiment bien passée. On va essayer de tirer le positif de ce week-end et recommencer le week-end prochain en Arabie Saoudite. »



Sources : Canal+, interview officielles F1, Autosport, BBC