GP de Bahreïn : Kubica (Alfa Romeo) prendra part aux essais libres 1

Alfa Romeo aime les pilotes d’expérience, et c’est donc un pilote de bientôt 36 ans, Robert Kubica, qui sera au volant à la place d’un pilote de 41 ans, Kimi Raïkkönen, lors de la première séance d’essais libres, vendredi (midi, heure française). « Je suis très heureux d’être au volant pour la première fois depuis août. Cela peut paraître long, mais j’ai été très occupé cette saison avec mon travail sur simulateur à l’usine et mon programme en DTM (championnat allemand de voitures de tourisme, dont il a fini 15eme cette saison, ndlr), donc c’est passé très vite. Maintenant, la saison DTM est finie, et je suis impatient de reprendre mon rôle au sein d’Alfa Romeo. Il y a encore des objectifs et je suis confiant dans le fait que mes efforts apporteront une contribution positive à l’équipe », s’est réjoui le pilote polonais. L'ancien pilote Renault va prendre part à sa quatrième séance de la saison, après les Grands Prix de Styrie, de Hongrie et du 70eme anniversaire.

Sakhir, lieu de l'unique pole de Kubica

« Nous sommes ravis de voir Robert de retour dans la voiture pour les essais libres 1, s’est réjoui de son côté le patron de l’écurie, Frédéric Vasseur. Sa contribution à l’équipe a été importante cette saison, et bénéficier de son expérience et de ses compétences ici au Bahreïn va aider l’équipe à poursuivre sa progression. Sakhir est un circuit qu’il connait très bien et cela va vraiment nous aider dans notre travail ce week-end. » C’est en effet à Bahreïn, en 2008, que Kubica avait décroché la seule pole position de sa carrière, au volant d’une Sauber. A trois Grands Prix de la fin, Alfa Romeo occupe l’antépénultième place du classement des constructeurs, avec seulement 8 points. L’écurie va tenter de bien finir la saison pour ne pas se faire doubler par Haas (3 points) et Williams (0 point)..