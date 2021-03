GP de Bahreïn (Essais libres 3) : Le meilleur temps pour Verstappen devant Hamilton et Ocon

Ocon dans le Top 10, McLaren ne confirme pas



Vettel et Alonso vont devoir se reprendre

Max Verstappen est en très grande forme à Bahreïn. Auteur du meilleur temps des essais de présaison et dominateur ce vendredi lors des deux premières séances d’essais libres, le pilote Red Bull Racing a confirmé. Malgré des conditions, notamment de température, loin de celles qui seront connues lors de la séance de qualifications, le Néerlandais a donné un aperçu du potentiel de sa RB16B, qui a démontré une très grande stabilité. Avec un meilleur temps en 1’30’’577, Max Verstappen a signé le meilleur temps de la troisième séance d’essais libres et creusé un écart abyssal avec Lewis Hamilton. L’octuple champion du monde, au volant d’une W12 toujours aussi capricieuse, a concédé un peu plus de sept dixièmes de seconde au Néerlandais, avec l’essentiel du temps perdu dans le deuxième secteur, très sinueux du circuit de Sakhir. Dans le clan Red Bull, l’optimisme est de rigueur car, à une seconde de Max Verstappen, on retrouve Pierre Gasly. Le pilote AlphaTauri a signé le troisième temps devant Valtteri Bottas. Le Finlandais été en délicatesse avec sa monoplace en début de séance, ayant l’essentiel de ses temps effacés en raison du non-respect des limites de la piste.Nouveau venu chez Red Bull Racing, Sergio Pérez a pu voir ce qui le sépare de Max Verstappen. Le Mexicain, s’il a signé le cinquième temps, a concédé un peu moins d’une seconde et demie à son coéquipier et devance Carlos Sainz Jr qui, au volant de sa Ferrari, a signé le sixième temps de la séance en pneus medium. L’Espagnol, tout comme son coéquipier Charles Leclerc, auteur du 11eme temps, sont les seuls à ne pas avoir chaussé les pneus tendres durant l’intégralité de cette séance, conservant tous leurs trains neufs pour la séance de qualifications et la course. Kimi Räikkönen, pour sa part, a signé le septième temps juste devant Esteban Ocon au volant d’une Alpine qui n’est pas aux avant-postes dans un milieu de grille au niveau très resserré. Le Français a pu garder l’Aston Martin de Lance Stroll derrière lui pour huit millièmes de seconde. Mais une des déceptions de cette séance reste McLaren. Alors que Lando Norris a pris place dans le Top 3 des deux premières séances d’essais libres ce vendredi, Daniel Ricciardo a péniblement signé le 10eme temps à quasiment deux secondes de la référence établie par Max Verstappen.Confirmant la forme actuelle des Alfa Romeo, qui étaient abonnées au fond de grille en 2020, Antonio Giovinazzi s’est placé juste derrière Charles Leclerc et devance Yuki Tsunoda. Le Japonais, qui fait encore ses armes au volant de l’AlphaTauri, pointe à plus d’une seconde de son coéquipier Pierre Gasly mais pourra se dire qu’il a fait mieux que deux anciens champions du monde. En effet, Sebastian Vettel au volant de l’Aston Martin et Fernando Alonso, aux commandes de l’Alpine, n’ont pu faire mieux que les 14eme et 15eme temps mais à seulement deux dixièmes du Top 10. L’Allemand et l’Espagnol devancent Lando Norris, bien loin de la forme démontrée ce samedi alors que, sans grande surprise, les dernières places sont dévolues aux deux Williams, qui prennent en sandwich les deux Haas. Une séance dont le seul incident notable a été un tête à queue de Nikita Mazepin, auteur de l’avant-dernier temps. Mais, avec une piste du circuit de Sakhir qui va perdre en température en amont de la séance de qualifications avec la tombée de la nuit, la donne pourrait être sensiblement différente quand il sera question de former la grille de départ.