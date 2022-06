GP d'Azerbaïdjan : Les réactions des pilotes à l'issue de la course

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Vainqueur

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 2eme

George Russell (GBR/Mercedes) - 3eme

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 4eme

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 5eme

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 10eme

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - Abandon

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - Abandon

« On avait un rythme incroyable aujourd'hui mais il a quand même fallu faire attention aux pneus. J'ai réussi à prendre la tête sur "Checo" (Sergio Pérez). On a été un peu chanceux avec les abandons de Ferrari mais on a été très performant aujourd'hui. Je suis heureux de l'équilibre trouvé sur la voiture. La clé a été la gestion des pneus. C'est ce qu'il faut ici, on a su le faire comme il fallait. Chaque week-end est un peu différent. Chaque résultat se joue sur des détails au niveau de la gestion de la course. »« Malheureusement, j'ai manqué la fenêtre de la voiture de sécurité. On a mal communiqué, c'était un petit peu tard pour rentrer aux stands. On a été malchanceux à ce moment-là. Au départ, j'ai eu un peu trop de dégradation. C'est quelque chose qu'il va falloir revoir mais c'est un très bon résultat d'équipe. Max (Verstappen) était plus solide aujourd'hui sur le deuxième relais. Il était plus rapide que moi. L'essentiel de la course était de gérer et réussir le doublé. »« Merci à tout le monde à l'usine. Tout le monde a fait du très bon travail. On a connu des moments difficiles avec les rebonds (le marsouinage de la voiture) mais je suis très heureux de prendre la troisième place. En tant qu'équipe, on a deux voitures fiables même si on voudrait plus de performance. Je suis désolé pour Charles (Leclerc) et Carlos (Sainz Jr). »« C'est la course la plus difficile, sur le plan physique, que je n'aie jamais courue. Je n'ai jamais ressenti des douleurs pareilles (au dos) dans une voiture. Ca me tapait dans le dos (à cause du rebond de sa Mercedes) en permanence mais je me disais : "Ne lâche rien". Je voulais garder la voiture sur la piste et j'y suis arrivé. C'est un résultat incroyable pour notre équipe même s'il faut prendre en compte les abandons des Ferrari. Dès qu'on n'aura plus nos problèmes, j'espère qu'on pourra se battre avec les écuries de devant. Les questions, c'est quand va-t-on y arriver ? Et est-ce qu'on va y parvenir ? »« Je suis archi content, ça a été un super week-end de la part de l'équipe, de tout le monde. Je suis vraiment satisfait. On a réussi à faire une bonne qualification hier, à partir devant et à faire tout ce qu'il fallait aujourd'hui. On n'a pas été très chanceux lors de la dernière intervention de la voiture de sécurité parce qu'on n'avait pas les pneus. Donc on était obligé de rester dehors. Et Lewis (Hamilton) nous a eus à la fin mais bon. Un top 5 après le début de saison qu'on a eu, on le prend tous les jours. C'est vraiment satisfaisant. L'équipe m'a dit que Yuki (Tsunoda, son coéquipier) avait un problème (avec son DRS). C'est jamais cool d'entendre ça. C'est clairement dommage car il pouvait aller chercher un meilleur résultat. On va regarder tout ça pour ne pas avoir le même problème au Canada. »« C’était une course assez difficile. On n’avait pas la vitesse qu’on espérait. Il faut regarder ce qui n’a pas marché en vitesse pure. On était plutôt lent, on a fait que défendre. Ce n’est pas la course la plus simple mais on a marqué des points pour les deux voitures, ce qui est positif. La course était physique, notamment à cause des bosses. J’ai vu Lewis (Hamilton) qui se tenait le dos, je pense qu’il y a pire que nous. Mais, oui, c’était un peu raide. »« C’est une journée très difficile en tant qu’équipe. C’est le sport, parfois les choses ne vont pas dans le bon sens. J’ai eu un problème hydraulique. Dès que j'ai poussé, le système a lâché, ma course était terminée au 9ème tour. Nous étions tranquilles, nous sommes aussi surpris du problème de Charles (Leclerc). On a perdu des points ce week-end, mais il faut qu’on reste calme, tous ensemble. Ce n’est pas une grande journée, on repart sans point, on perd une grosse opportunité de faire du kilométrage. Mais il faut rester positif et un jour ça va tourner à notre avantage. Nous irons au Canada pour nous rattraper. »« Les mots sont difficiles à trouver, ça fait mal. J’ai perdu la puissance, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Comment se relever ? En gagnant le prochain Grand Prix. A partir de demain, je vais essayer d’effacer ce qu’il s’est passé. Ça fait trois coups durs, mais la motivation est toujours là. Nous ne pouvons pas ignorer ces points perdus. C'est encore 25 points de perdus et ça fait beaucoup. Maintenant, je ne vois aucun point positif. »Sources : interviews officielles Formula 1, Canal+, Sky Sport Italia