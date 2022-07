GP d’Autrlche (EL1) : Verstappen déjà devant, Leclerc et Russell suivent

It all went wrong for Lando in practice 😖

The McLaren driver jumped out quickly after reporting smoke from under his seat 💨#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/NhwvHU3gkV



— Formula 1 (@F1) July 8, 2022

Sainz à bonne distance, Ocon et Gasly également

FORMULE 1 / GRAND PRIX D’AUTRICHE

Classement des essais libres 1 - Vendredi 8 juillet 2022

Après un dimanche difficile à Silverstone, Max Verstappen repart du bon pied en Autriche ! Le champion du monde en titre, sur le circuit appartenant à son employeur, a parfaitement lancé le week-end en s’installant au sommet de la feuille des temps à l’occasion de la première séance d’essais libres. Avec un meilleur tour en 1’06’’557, le Néerlandais a vu Charles Leclerc attendre les dernières minutes pour se rapprocher mais sans parvenir à réduire l’écart sous le quart de seconde. Après un regain de forme en grande partie lié aux caractéristiques du circuit de Silverstone, Mercedes a su placer George Russell à la troisième place de cette séance, à quatre dixièmes de seconde de la référence établie par Max Verstappen. Comme avec Lewis Hamilton, auteur du cinquième temps à six dixièmes, la W13 n’a pas été vue prise des rebonds qui rendent la vie des deux Britanniques impossible au volant depuis le début de la saison.Entre les deux pilotes Mercedes, au volant d’un Red Bull Racing qu’il admet sans problème être moins adaptée à son pilotage au fil des évolutions, Sergio Pérez se contente du quatrième temps à une demi-seconde de son coéquipier. Vainqueur de son premier Grand Prix le week-end dernier, Carlos Sainz Jr a vécu une entame de week-end en demi-teinte avec le septième temps. L’Espagnol a même été devancé par la Haas de Kevin Magnussen. Le Top 10 de cette séance est complété par Fernando Alonso, Mick Schumacher et Yuki Tsunoda, qui sont les derniers être à moins d’une seconde du meilleur temps sur le tourniquet autrichien. Esteban Ocon, qui reste sur un abandon en Grande-Bretagne, n’a pu faire mieux que le 12eme temps quand Pierre Gasly s’est classé16eme malgré une grande assiduité en piste. Avant les qualifications, avancées à ce vendredi pour laisser la place à un sprint ce samedi, les écuries vont avoir peu de temps pour tirer les enseignements de cette séance interrompue à deux reprises par le drapeau rouge, d’abord en raison d’un feu sur la monoplace de Lando Norris puis à cause de débris sur la piste.Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0’’255George Russell (GBR/Mercedes) à 0’’400Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’537Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’607Kevin Magnussen (DAN/Haas) à 0’’663Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’737Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 0’’798Mick Schumacher (ALL/Haas) à 0’’944Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) à 0’’994Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 1’’160Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 1’’290