GP d’Autriche (Qualifications) : Verstappen arrache la pole position des mains des Ferrari

Une Q3 à oublier pour Mercedes



🗨️ "Je suis tellement désolé d'avoir endommagé la voiture"

Grosse erreur de Lewis Hamilton en Q3, il termine dans les graviers



Le replay 🔽 | #AustrianGP pic.twitter.com/F3z4nyTwsn



Gasly aurait dû être en Q3

FORMULE 1 - GRAND PRIX D’AUTRICHE / QUALIFICATIONS

Classement de la Q3 - Vendredi 8 juillet 2022

Max Verstappen a lavé l’affront ! Devancé le week-end dernier par Carlos Sainz Jr lors des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne puis dominé le dimanche en course à Silverstone, le leader du championnat du monde a répondu sur les terres de son écurie. Déjà dominateur lors de la première séance d’essais libres, Max Verstappen a arraché la pole position du Grand Prix d’Autriche, qui permettra au Néerlandais d’ouvrir la voie ce samedi à l’occasion du sprint disputé sur le Red Bull Ring. Une 16eme pole position en carrière que le champion du monde en titre a dû aller chercher dans sa toute dernière tentative. Alors que Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr se sont un temps installés au sommet de la hiérarchie avec 53 millièmes de seconde de différence entre eux, Max Verstappen a tout donné dans le dernier secteur pour devancer le Monégasque de 29 petits millièmes. Sur le court tracé de Spielberg, le Top 3 de ces qualifications n’est finalement séparé que de 82 millièmes de seconde !Si la pole position s’est jouée dans le dernier tour, c’est car la dernière partie de la séance a été interrompue par deux fois au drapeau rouge. Et, à chaque fois, c’est en raison d’une Mercedes en perdition. Tout d’abord, c’est Lewis Hamilton qui a perdu le contrôle de sa W13 à la sortie du virage 7. C’est ensuite George Russell qui est parti en tête-à-queue dans le dernier virage du circuit. Si ce dernier a pu établir un temps décent avant de partir à la faute et s’élancera de la cinquième place ce samedi pour le sprint, qui se disputera sur la distance de 24 tours. Lewis Hamilton, quant à lui, sera dixième sur la grille de départ. Sergio Pérez, quant à lui, a confirmé ses difficulté au volant de la RB18, avec le quatrième temps à plus de quatre dixièmes de seconde de son coéquipier et chef de file. Peu en vue en début de journée, Esteban Ocon a relevé le gant pour signer le sixième temps devant les deux Haas de Kevin Magnussen et Mick Schumacher, quand son coéquipier Fernando Alonso accompagnera Lewis Hamilton en cinquième ligne.Une dernière partie de la séance de qualifications à laquelle Pierre Gasly n’a pas pu prendre part. Devancé de neuf millièmes de seconde par Mick Schumacher pour la dixième place en Q2, le pilote AlphaTauri aurait sans doute dû participer à la Q3. En effet, sur son meilleur tour, Sergio Pérez n’a visiblement pas respecté la règle voulant que les limites de piste sont les lignes blanches du circuit. Si les commissaires se sont saisi de l’affaire pour la juger après la séance, Pierre Gasly a été contraint de regarder l’explication finale depuis le paddock. Une séance de qualifications qui a confirmé les difficultés actuelles de McLaren, avec Lando Norris dernier de la Q2 et Daniel Ricciardo premier éliminé en Q1. Sebastian Vettel, quant à lui, n’a pu faire mieux que le 20eme et dernier chrono et n’a pas vu la Q2 pour la troisième fois consécutive, du jamais vu dans la carrière du quadruple champion du monde. Avec les deux Ferrari encadrées par les deux Red Bull Racing, ce sprint s’annonce déjà passionnant.Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0’’029Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’082Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’420George Russell (GBR/Mercedes) à 0’’447Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 0’’742Kevin Magnussen (DAN/Haas) à 0’’895Mick Schumacher (ALL/Haas) à 1’’027Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 1’’119Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 8’’167