GP d’Autriche (Qualifications) : Troisième pole position consécutive pour Max Verstappen

Pérez met Red Bull Racing en position de force

Russell exceptionnel, Ocon toujours en difficulté

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Max Verstappen. Déjà auteur de la pole position lors du Grand Prix de France puis du Grand Prix de Styrie, le Néerlandais a une nouvelle fois tiré parti de la supériorité de sa monoplace pour dominer la séance de qualifications du Grand Prix d’Autriche. Après avoir repris la main dans la matinée lors de la dernière séance d’essais libres, le leader du championnat du monde n’a laissé à personne l’occasion de signer le meilleur temps en Q1 puis en Q2 et enfin lors de la Q3, décisive pour la pole position. Mais Max Verstappen n’a toutefois pas eu la vie aussi facile qu’attendue et le concurrent le plus proche n’a pas été un pilote Mercedes ! En effet, en verve dès les premiers tours de roue, Lando Norris a tout donné dans son dernier tour mais échoue à seulement 48 millièmes de seconde de la référence établie par le pilote Red Bull Racing (1’03’’720).S’il y aura bien une Mercedes en deuxième ligne, ça ne sera pas directement derrière Max Verstappen. En effet, quelques heures après l’officialisation de sa prolongation de contrat pour deux ans, Lewis Hamilton n’a pu faire mieux que le quatrième temps à trois dixièmes de la pole position et juste devant son coéquipier Valtteri Bottas. Le Britannique a été devancé par Sergio Pérez, qui a su tout mettre bout à bout pour prendre la troisième place. Avec ses deux pilotes devant les Mercedes, l’écurie Red Bull Racing aura clairement une carte à jouer pour piéger les Flèches d’Argent durant le Grand Prix ce dimanche. Une semaine après un Grand Prix qui n’est pas allé plus loin que le premier virage, Pierre Gasly sera encore aux avant-postes avec la sixième place devant son coéquipier Yuki Tsunoda, qui confirme course après course sa progression dans ce qui reste sa première saison en Formule 1.Pour la première fois depuis le Grand Prix d’Italie 2018, une Williams a pris part à la Q3 à la régulière. En pneus medium, George Russell s’est hissé dans le dernier segment de la séance de qualifications pour signer le neuvième temps entre les Aston Martin de Sebastian Vettel et Lance Stroll. Mais le Britannique a encore gagné une place car l’Allemand a été pénalisé de trois places sur la grille de départ pour avoir gêné Fernando Alonso en toute fin de Q2. Une séance de qualifications qui a également mis à nouveau en avant les difficultés dans l’exercice des pilotes Ferrari. Ayant fait le pari des gommes medium en Q2, Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc n’ont pu faire mieux que 11eme et 12eme. Des difficultés, Esteban Ocon en connaît également sur le Red Bull Ring car, comme le week-end dernier, le pilote Alpine a été incapable de passer l’écueil de la Q1 et devra faire une belle remontée en course ce dimanche.