GP d’Autriche : Les principales déclarations des pilotes à l’issue de la séance de qualifications

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Pole position

« On a attendu très longtemps, évidemment, entre les deux tentatives et ce n'est jamais super. Une fois qu'on est dans le rythme, c'est bien de simplement continuer. La température de la piste baissait, le vent changeait un peu. En fin de compte, c'étaient des qualifications très serrées. Et c'est une piste très difficile pour faire un tour parfait. Il n'y a pas tant de virages que ça, mais les virages que l'on a sont relativement délicats, c'est facile d'y commettre une erreur. Mais je suis évidemment très content de la pole, tout en sachant que c'est demain (samedi) et dimanche que l'on peut marquer des points. Mes premier et troisième virages n'étaient pas les meilleurs qui soient, alors je savais que le reste du tour devait être parfait pour pouvoir faire quelque chose. Le dernier secteur en particulier était bien meilleur que ce que j'avais fait précédemment, plus à la limite évidemment avec les limites de la piste. C'était bien, c'était serré, et je savais que ça le serait. C'est agréable d'être juste devant. En théorie, nous avons une excellente voiture. Les qualifications ne sont pas notre point fort. J'espère juste passer le premier virage proprement avec un bon envol, et à partir de là, vous savez, tout peut arriver. Mais je me sens confiant avec la voiture que nous avons. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 2eme

« C'est dimanche que l'on marque les points. J'espère juste que l'on va avoir un week-end normal parce que ça commence à faire beaucoup, les derniers week-ends. Après le drapeau rouge, j'ai eu du mal à mettre les pneus avant dans la bonne fenêtre, j'ai eu pas mal de sous-virage et j'ai toujours du mal à conduire avec du sous-virage. Je préfère toujours avoir du survirage et aujourd’hui (vendredi), je n'en avais pas, en tout cas pas en Q3. C'est comme ça, je suis plutôt satisfait avec cette deuxième place, en espérant prendre un bon départ demain (samedi) puis avoir une bonne gestion des pneus. S'il y a la possibilité de gagner le sprint, je ne dis pas que je n'essaierai pas de la saisir, mais c'est sûr qu'il y a plus de points à prendre dimanche que demain (samedi). »

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 3eme

« En voyant à quel point c'était serré, on repense au tour et trouve des endroits où l'on a laissé ce dixième de seconde qui aurait pu donner la pole position. Ce qui est bien, c'est que l'on a bouclé un bon tour à la fin de la Q3. Ce n'était pas facile parce que les pneus étaient très froids à cause du drapeau rouge. Ça n'a pas été facile de faire confiance à la voiture dans le premier virage, dans le troisième virage. Je pense que je fais des progrès et je suis clairement beaucoup plus confiant et à l'aise après les dernières courses. Il y a encore du travail à faire, ce qui est bien c'est que nous avons la deuxième séance d’essais libres demain (samedi), nous ferons de longs relais avec la voiture pour évaluer les pneus et essayer d'être un peu plus à l'aise pour attaquer au sprint et en course. Je pense qu'en partant troisième sur le côté propre de la piste, il y a une bonne carte à jouer. Avec le niveau d'aspiration qu'il y a ici et avec le DRS, ça va être une course amusante. Donc nous allons passer un bon week-end. »

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 4eme

« C’était une journée difficile, déjà dès la première séance d’essais libres, les choses n’étaient pas géniales, on doit comprendre ce qui se passe et faire mieux demain (samedi). Je n’ai pas réussi à me mettre dans le rythme. Il y a le sprint demain (samedi) et la course sera longue, nous devons garder la tête baissée et travailler dur pour faire des progrès demain pour le sprint, et avoir une bonne position pour la course dimanche. »

George Russell (GBR/Mercedes) - 5eme

« On doit étudier les dommages causés par l’accident. Il n’y a rien de chanceux dans une erreur de ce type. J’aurai pu terminer quatrième, j’avais un dixième de seconde d’avance sur mon tour. J’ai alors absolument tout donné car je pensais qu’il y avait une opportunité à saisir en vue de la troisième place. Il s’avère que ce n’était probablement pas le cas. On doit simplement voir l’étendue des dégats. Je suis désolé pour l’équipe et tous les gars dans le garage. D’habitude, on a un meilleur rythme en course qu’en qualifications et il est évident que nous sommes dans la lutte pour la victoire. En tant qu’équipe, c’est peut-être notre meilleure séance de qualifications en termes de rythme mais sans doute la pire en matière de résultat. C’est la course. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 6eme

« C'était une bonne séance. On manquait de rythme en Q1, vraiment, et puis la voiture est montée crescendo en puissance. Il faut que l'on comprenne pourquoi on manque de rythme comme ça sur les essais libres, et sur les débuts de séance surtout. Plus la température monte et mieux c'est pour nous. C'est la meilleure qualification que l'on pouvait faire. Sixième, on est très content, donc j'espère que demain (samedi), on pourra marquer de bons points en sprint et grappiller quelques places. C'est l'attaque parce qu'il y a des points quand même, donc c'est important d'en marquer. Mais oui, il y a dimanche où il y a de plus gros points à prendre, donc c'est clair qu'il faut faire attention. On n'est pas dans le moment où on a le plus de pièces non plus. On a amené beaucoup d'évolutions, donc c'est important de rester propre et c'est ce qu'on va essayer de faire. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 11eme

« C’est sur que neuf millièmes, sur la piste, c’est rien du tout ! Honnêtement, je suis content parce que ça fait pas mal de courses et de semaines qu’on a pas apporté d’évolutions sur la voiture. On sait que c’est de plus en plus dur, on l’a vu le week-end dernier. On s’attendait à avoir du mal à sortir de la Q1, on arrive à se retrouver aux portes de la Q3. J’ai réussi à faire un bon tour à la fin donc je suis content de ça. Il va falloir bosser, on sait qu’on a des évolutions qui vont arriver. Ça ne pourrait être que mieux lors des courses à venir. »



Sources : interviews officielles Formula 1, Canal+