GP d’Autriche : Les principales déclarations des pilotes à l’issue du sprint

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Vainqueur

« Nous avions un bon rythme dès le début. C'était bien, comme une course sprint devrait se dérouler. A fond du début à la fin. Le premier tour m'a permis de gérer mon écart. Ensuite, je me suis occupé du rythme lors des tours suivants. Mais demain (dimanche), ce sera très intéressant, une belle bataille entre nous. Ce sera bien sûr beaucoup plus long, donc ce sera compliqué en termes de dégradation et de performance des pneus. Je suis confiant, la voiture va bien, mais il faut bien trouver ses réglages. Mais nous sommes encore très compétitifs ce week-end. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 2eme

« C'était délicat, évidemment. La première partie de la course est une question de gestion, mais Max Verstappen était très rapide, il poussait beaucoup au début, alors j'essayais juste de contrôler mes pneus pour attaquer à la fin. Puis nous avons eu une petite bagarre avec Carlos Sainz Jr et oui, j'ai commencé à pousser, je gagnais un peu, mais c'était très serré dans l'ensemble. Pour la course, j'espère mettre plus de pression sur Max Verstappen. Je compte sur l'aide de Carlos Sainz Jr pour ça. »

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 3eme

« J'ai pris un bon départ, puis j'ai été impliqué dans quelques bagarres avec Charles Leclerc au niveau du virage 3. C'était sympa, c'était fun, comme ce que cela doit être ! C'était de la compétition agréable. J'ai sans doute surchauffé mes pneus en roulant dans le sillage de Charles Leclerc. Cela m'a forcé à ralentir mon rythme. Il nous faut améliorer notre rythme en course, car Max Verstappen semblait meilleur que nous aujourd’hui (samedi) en début d'effort. Ensuite, nous l'avons quelque peu rattrapé. La course sera plus longue et nous utiliserons les deux types de gommes. Tout peut arriver. »

George Russell (GBR/Mercedes) - 4eme

« J’aurai pu regarder la télévision et voir Lewis Hamilton se battre avec les Haas tellement j’étais esseulé. C’était assez étrange. Je remercie toute l’équipe qui a fait un travail incroyable pour remettre les deux voitures en état. On leur a donné beaucoup de travail hier (vendredi). La performance n’était pas celle que nous pensions avoir. Il faut comprendre où on peut s’améliorer pour demain (dimanche). Sergio Pérez, de ce que l’on voit actuellement, il est sur un rythme similaire au notre. Il était très rapide et, avant la course, nous estimions qu’il finirait 10eme et il est beaucoup plus proche des quatre de devant. Je pense qu’on aura peut-être notre chance face à lui mais ça sera une belle journée pour comprendre et progresser. »

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 5eme

« J’aurai déjà été heureux avec la sixième place, la cinquième place est un bon résultat et j’espérais même pouvoir finir quatrième ! Je pense que je vais pouvoir me battre demain (dimanche) en partant de cette position. Il y a des choses que l’on peut retenir de ce sprint en vue de la course. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 6eme

« C’est un résultat satisfaisant. Je pense qu’on a fait une super course. On était un peu tout seuls parce que, forcément, ça allait trop vite devant. On était un peu plus rapide que ceux placés derrière moi donc on a pu creuser tout de suite un trou. C’est de justesse car on s’arrête dans le tour de décélération en raison d’un petit souci. Il faut qu’on regarde ce qui est arrivé. C’était chaud, il ne manquait pas grand chose. La fiabilité est difficile pour tout le monde en ce moment. Avec ces nouvelles voitures, tout le monde a poussé la réglementation au maximum, nous aussi. Jusque là, on n’a pas eu trop de problèmes. On a une voiture qui est très rapide. Je fais confiance à l’écurie pour régler le souci

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 15eme

« Je ne me suis pas fait mal. Après, le fond plat était cassé sur la gauche de la voiture. Je n’ai pas encore vu les images donc je ne sais pas exactement ce qui s’est passé. J’ai simplement eu un contact, je me suis retrouvé dans le sens opposé de la piste. C’est sur que, clairement, les courses sprint ne nous ont jamais réussi. Après, ce n’est pas une question de malchance. Il va falloir voir ce qui est arrivé mais je n’ai pas de réponse. La direction de course a dit que c’était un fait de course. C’est extrêmement dommage. On partait dans le Top 10 et, dès le premier virage, ma course était finie. »



Sources : interviews officielles Formula 1, Canal+