GP d’Autriche : Bottas satisfait, Leclerc se voit en miraculé, Norris sans voix

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - Vainqueur

« Il y a eu une certaine pression tout au long de la course. Une intervention de la voiture de sécurité ça allait, mais à la dernière je me suis dit 'Quoi, encore ?' Lewis a eu de nombreuses occasions de prendre la tête si jamais je commettais une petite erreur. J'ai réussi à garder la tête froide et à contrôler la course de mon côté. Il n'y a pas meilleure façon de commencer la saison. Nous devions beaucoup gérer la voiture, je ne pouvais pas vraiment utiliser tous les vibreurs à un moment donné et je commençais un peu à m'inquiéter, à me demander si tout allait bien. Je suis ravi que les deux voitures aient pu terminer, et nous sommes en tête du championnat, donc c'est un excellent départ. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 2eme

« Je suis très heureux, c'est un peu comme une victoire aujourd'hui (dimanche). Je ne m'y attendais pas non plus. C'est une belle surprise. Je crois que nous avons tout fait à la perfection aujourd'hui pour terminer deuxième. Nous avons eu un peu de chance, évidemment, avec la pénalité de Lewis. Il y a eu des accidents, et c'était l'objectif de saisir chaque opportunité que nous avions, car nous n'avions pas le rythme pour terminer là. Deuxième, c'est extrêmement satisfaisant et il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes encore loin et nous ne sommes pas là où nous voulons être, mais tout est possible. Nous devons garder la force mentale, toute l'équipe travaille collectivement et je suis certain que nous allons très bien nous en sortir. Ça prendra du temps. »

Lando Norris (GBR/McLaren) - 3eme

« Je suis sans voix. Je pense qu'il y a eu certains moments dans la course où j'ai pensé l'avoir un peu gâchée. Je suis descendu en cinquième place à quelques tours de la fin, Carlos Sainz Jr allait presque me dépasser. Mais je n'ai pas lâché, et j'ai réussi à dépasser Pérez et j'ai terminé sur le podium, donc... Je veux dire, c'est une longue course, mais j'ai continué de tout donner, avec des derniers tours cool à essayer de pousser autant que possible. J'ai un peu le souffle coupé, mais je suis tellement heureux et fier de l'équipe, étant donné là où nous étions il y a quelques années. Jusqu'à présent, je pense que c'est un très bel accomplissement, donc je suis fier d'en faire partie. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 4eme

« Ça n’a pas été un grand week-end pour moi. Hier (samedi), c’était entièrement ma faute et être pénalisé aujourd’hui (dimanche)... C’est ainsi. Ce n’est pas quelque chose qui va me déstabiliser, j’ai fait tout ce que j’ai pu. J’avais un bon rythme mais, la collision avec Alex Albon, c’était un malencontreux scenario. J’accepte la pénalité que je mérite, quelle qu’elle soit, et je vais aller de l’avant. Je ne suis pas au courant des problèmes que nous avons pu rencontrer. Ils nous ont dit d’éviter les vibreurs mais je ne pense pas que c’est lié à la suspension. Je ne sais pas s’ils pourront régler ce problème dans les trois ou quatre jours à venir mais je ne parierais pas contre mon équipe, il est probable qu’ils travaillent déjà sur une solution. »

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren) - 5eme

« C’est une très bonne journée pour toute l'équipe et un résultat vraiment mérité pour McLaren. Finir troisième et cinquième est une très bonne nouvelle et je félicite Lando Norris pour son podium, je suis certain que ça va lui faire autant plaisir que mon premier podium la saison passée. En ce qui me concerne, j’ai fait une bonne course et peut-être que j’ai laissé le podium m’échapper dans la bataille avec Lando. Il m’a poussé et j’ai dû lever le pied. On aurait pu finir sur le podium en partant de la huitième position sur la grille de départ. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 7eme

« Franchement, ça fait plaisir de retrouver la piste et d’avoir une course comme celle-là. Ça m’avait manqué. Pour nous, ça a été super intense. Au bout de dix tours, j’ai l’équipe qui me demande de passer par les stands pour vérifier les freins car j’avais la pédale de freins qui était totalement à plat avec les freins avant qui surchauffaient. Je leur ai juste demandé de faire un tour en plus pour voir si ça s’améliorait. Ils m’ont laissé faire ce tour-là et au final, après ça, on a continué la course alors qu’on était à deux doigts de s’arrêter. Comme quoi, ça ne tient pas à grand-chose. Si on nous avait dit avant le week-end qu’on repartirait avec une septième place, on aurait largement signé parce qu’on sait que c’est compliqué face aux Renault, aux McLaren et aux Racing Point. Je suis très content. »

Esteban Ocon (FRA/Renault) - 8eme

« Je suis content de la manière dont la course s’est déroulée. C’est clair qu’il s’est passé beaucoup de choses et il a fallu rester en piste. On a réussi à le faire, la voiture avait un très bon rythme en course, j’étais vraiment surpris de voir comment j’ai pu rattraper les autres. On doit se qualifier mieux et on devrait se faciliter la vie pour la prochaine course. Ce n’est pas un peu décevant parce que, par rapport à notre position de départ, c’est bien de finir dans les points. C’était notre objectif pour cette première course de la saison. Il faut qu’on bosse et qu’on créé un meilleur rythme le samedi pour ensuite pouvoir se battre avec les autres voitures. »



Sources : Interview officielles F1, BBC, As, Canal+