GP d'Australie : Sainz et Leclerc dominent les deux premières séances d'essais libres

Ocon sixième des deux séances

Charles Leclerc et les Ferrari sont décidément en grande forme en ce début de saison. La Scuderia et le jeune pilote monégasque l'ont encore prouvé ce vendredi sur le circuit d'Albert Park en faisant mieux que s'illustrer une fois de plus lors des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Australie, troisième manche de la saison. Leclerc, qui avait remporté le premier GP de la saison, le 20 mars dernier à Bahreïn, et avait été tout près de récidiver, une semaine plus tard en Arabie Saoudite, où il avait été coiffé au poteau par le champion du monde en titre Max Verstappen à l'issue d'une fin de course marquée notamment par le duel intense entre les deux pilotes,, tandis que l'autre Ferrari, conduite par Carlos Sainz, a signé le troisième chrono de ces EL2 perturbés par le drapeau rouge sortie à douze minutes de la fin de la séance pour permettre aux commissaires de nettoyer la piste, où un débris de l'Aston Martin de Lance Stroll était resté. Le Canadien était alors le seul pilote de l'écurie britannique en course.Contraint d'interrompre la première séance suite à un problème d'unité de puissance, Sebastian Vettel, décidément malheureux (il avait manqué les deux premiers Grands Prix après avoir été testé positif au Covid-19), est en effet resté au stand. Sebastian Ocon, sixième temps de cette deuxième séance, a, lui, devancé de trois rangs l'autre Français Pierre Gasly, tandis que les Mercedes de Lewis Hamilton (13eme) et George Russell (11eme) n'ont pas vraiment brillé une fois de plus.Les deux Ferrari avaient alors devancé les deux Red Bull, Sergio Perez signant le troisième temps et Verstappen le quatrième avec là encore une histoire de drapeaux rouges. Le premier avait été brandi après qu'un débris tombé justement d'une Red Bull a atterri sur la piste. Le second a été la conséquence du problème de moteur de Vettel, à l'arrêt sur le circuit. Hamilton, 7eme, s'en était mieux sorti que sur la seconde séance du jour. Et si Gasly avait dû se contenter de la 14eme place, Ocon, de son côté, avait déjà réalisé le sixième chrono.