GP d’Australie (Qualifications) : La pole position pour Leclerc, Verstappen et Pérez au contact

Sainz laisse Leclerc seul face aux Red Bull Racing

Ocon et Gasly pas dans le bon tempo

FORMULE 1 - GRAND PRIX D’AUSTRALIE / QUALIFICATIONS

Classement de la Q3 - Samedi 9 avril 2022

Charles Leclerc et Ferrari sont décidément en forme à Melbourne. Sur le tracé remodelé de l’Albert Park, le Monégasque a tout donné dans son dernier tour pour aller chercher sa deuxième pole position de la saison après celle acquise au Grand Prix de Bahreïn. Et il fallait bien ça car cette séance de qualifications a longtemps vu les pilotes Red Bull Racing aux avant-postes. Tout d’abord, Max Verstappen a signé le meilleur temps de la Q1 avant de voir son coéquipier Sergio Pérez l’imiter à l’occasion de la Q2. Le champion du monde en titre, avec un tour en 1’18’’154 a un temps pensé avoir fait le plus dur mais, avec le record du premier et du troisième secteur, Charles Leclerc a très vite délogé le Néerlandais de la pole position. Avec un tour en 1’17’’868, soit 286 millièmes de seconde de mieux, le pilote Ferrari s’est assuré de partir en tête ce dimanche lors de la troisième manche de la saison. Toutefois, contrairement aux deux premières courses, Charles Leclerc ne pourra pas compter sur le soutien de son coéquipier Carlos Sainz Jr. En vue ce vendredi lors des essais libres, l’Espagnol n’a pas su tout mettre bout à bout en Q3.Dans sa première tentative, alors que ses deux premiers secteurs étaient prometteurs, il a vu le drapeau rouge provoqué par la sortie de piste de Fernando Alonso le couper dans son élan à 50 mètres de la ligne de chronométrage. Dans sa deuxième tentative, Carlos Sainz Jr a tout perdu dans le troisième secteur et échoue à une seconde et demie de son coéquipier. Le pilote Ferrari s’élancera de la neuvième position aux côtés de son aîné. Fernando Alonso a, en effet, été trahi par sa monoplace avec une panne hydraulique dans le virage 11 qui l’a forcé à quitter le tracé et écraser son Alpine dans les protections. Max Verstappen et Sergio Pérez, auteur du troisième temps, seront une double menace pour Charles Leclerc mais la place du Mexicain reste à mettre au conditionnel. En effet, le pilote Red Bull Racing est sous enquête des commissaires pour ne pas avoir suffisamment ralenti en Q1, quand le drapeau rouge a été sorti et a été convoqué. La séance a dû être interrompue quand Lance Stroll a dévié de sa trajectoire et heurté Nicholas Latifi, qui le doublait par la droite. Après avoir signé le meilleur temps de la troisième séance d’essais libres, Lando Norris a confirmé la bonne forme de McLaren avec le quatrième temps.Avec son coéquipier Daniel Ricciardo, auteur du septième temps, les pilotes de l’écurie de Woking prennent en sandwich les deux Mercedes. Mais, contrairement à Djeddah, Lewis Hamilton a su prendre le meilleur sur son coéquipier George Russell pour un peu plus d’un dixième de seconde et s’élancera cinquième sur la grille de départ. Derrière ce quatuor, on retrouvera Esteban Ocon qui, contrairement à Fernando Alonso, connaît quelques difficultés à Melbourne et n’a pu faire mieux que huitième. Pierre Gasly, quant à lui, a dû sortir de son baquet dès la fin de la Q2. Le Rouennais, au volant d’une AlphaTauri pas à l’aise sur le tracé australien, n’a pu faire mieux que onzième, devant Valtteri Bottas et son coéquipier Yuki Tsunoda. Une séance de qualifications qui a vu les mécaniciens de l’écurie Aston Martin réaliser un petit miracle. Alors que Sebastian Vettel et Lance Stroll ont copieusement endommagé leurs monoplaces lors de la dernière séance d’essais libres, tant l’Allemand que le Canadien ont pu prendre la piste mais n’ont pu faire mieux que 18eme et 20eme, encadrant l’infortuné Nicholas Latifi sur la grille de départ. Un Grand Prix d’Australie qui promet déjà d’être un duel entre Ferrari et Red Bull Racing mais, sur un circuit où doubler pourrait être plus abordable, tout semble possible.Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’286Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’372Lando Norris (GBR/McLaren) à 0’’835Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’957George Russell (GBR/Mercedes) à 1’’065Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) à 1’’164Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 1’’193Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 1’’540Fernando Alonso (ESP/Alpine) pas de chrono