GP d’Australie : Les principales déclarations des pilotes à l’issue de la séance de qualifications

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - Pole position

« C'était bien, encore plus parce que c'est un circuit où j'ai toujours eu des difficultés par le passé. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il ne me convient pas. Nous avons vraiment travaillé dur ce week-end. Les trois séances d'essais libres ont été un peu brouillonnes de mon côté. J'ai réussi à faire quelques bons tours mais rien bout à bout. J'ai pu faire ça en Q3 donc c'est super. Je suis très heureux de partir en pole. La voiture est agréable à piloter mais les Red Bull Racing ont été très rapides lors de la deuxième séance d’essais libres, pendant les longs relais avec le plein d’essence. Mais, pour être honnête, nous avons encore été surpris par notre rythme en qualifications donc tout est possible pour dimanche. Nous devons simplement prendre un bon départ. Ensuite, j'espère que nous pourrons garder cette première place. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 2eme

« Ce n'est pas bien. Je ne me suis pas vraiment senti bien de tout le week-end jusqu'à présent. Je pense qu'il n'y a pas eu un seul tour où je me suis senti en confiance, donc c'est un peu difficile. Bien sûr, la deuxième place reste un bon résultat, mais je n'avais tout simplement pas cet excellent feeling pour aller à la limite. Nous essaierons d'analyser ça. Probablement qu'en rythme de course, les choses se stabiliseront un peu, mais pour moi, ce week-end, c'est allé dans tous les sens. Je suis naturellement content d'être deuxième, mais évidemment, je pense qu'au niveau de l'équipe nous en voulons plus. »

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 3eme

« C'était bien. En Q1 et en Q2 ça s'est bien passé. Et avec tous les drapeaux rouges, c'est toujours très dur de garder la dynamique. Je regrette un peu la décision que nous avons prise en Q3 avec notre stratégie pneumatique, mais je pense que la troisième place est une bonne position de départ pour demain (dimanche). Je pense qu'une course difficile nous attend. Avant tout, j'espère que nous donnons beaucoup de plaisir aux Australiens car nous sommes samedi et les tribunes sont déjà pleines. Espérons que demain (dimanche) nous leur offrirons une belle course. »

Lando Norris (GBR/McLaren) - 4eme

« Nous avons eu du mal à sortir de Q1 à Bahreïn et avons failli entrer en Q3 en Arabie Saoudite. C’est bien d’être aussi haut aujourd’hui (samedi). Nous avons fait quelques petits pas en avant avec l’équipe, mais de manière réaliste, cette voiture est un peu plus rapide sur cette piste que sur les autres et c’est l’essentiel. J’ai hâte de retrouver George Russell en piste surtout ! Cela fait un moment depuis la F2 et nos dernières batailles. Il a enfin une meilleure F1 même si je pense qu’il espérait mieux, comme moi. Je pense que nous pouvons avoir de bonnes courses et, espérons-le, courir plus souvent ensemble, mais normalement, le rythme de course des Mercedes est très bon et a tendance à être un peu plus fort que le nôtre. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 5eme

« Par rapport à hier (vendredi) et à la course précédente, cette performance a le goût d’une victoire. On a encore d’importants déficits. Au sein de l’écurie, tout le monde a travaillé vraiment dur et je suis dégoûté de ne pas pouvoir faire mieux. Quand on pousse un peu trop cette voiture, elle se rebelle. Avec George Russell, on a des réglages un peu différents. J’ai une monoplace un peu plus lourde et cela va permettre à l’écurie d’avoir plus de données à analyser ultérieurement. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 8eme

« Je n'étais pas à l'aise avec l'arrière de la voiture depuis ce (samedi) matin. On a fait des changements de réglages vendredi soir mais cela n'a pas fonctionné donc faire huitième dans ce contexte ce n'est pas si mal. Le potentiel est là. Ça risque d'être un peu la même histoire qu'en qualifications, mais la piste aura évolué et les pneus ne seront pas les mêmes donc il faudra voir. On fera avec ce qu'on a entre les mains. On a encore appris des choses sur la voiture dans tout ça et cela nous aidera pour la suite du développement, qui sera la clé cette saison. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 11eme

« Je pense qu’on a fait du bon travail. C’est juste la performance qu’on ce week-end. Sur ce tracé, on a vu que les Alpine étaient très performantes. On a aussi vu les McLaren. On n’a pas la performance pour aller chercher la Q3. On est en onzième place, c’est sur que ça ne s’est pas joué à grand chose mais je pense qu’on a fait ce qu’il y avait de mieux avec l’ensemble qu’on a ce week-end. Le soleil dans les yeux, ce n’est pas ce qu’il y a de pire mais on ne peut pas contrôler ça, il faut faire avec. Pour nous, ça n’a pas été un week-end simple. On a eu pas mal de petits soucis en termes de comportement voiture qu’on n’a pas réussi à résoudre pendant le week-end. J’ai réussi à sortir un bon tour quand il fallait mais il va falloir progresser, apporter de nouvelles pièces sur les prochaines courses, ce qui est prévu, pour pouvoir s’accrocher au wagon qui est devant. Demain (dimanche), tout est possible sur un tracé pareil. On a vu beaucoup d’erreurs venant de pas mal de pilotes. Il va falloir aller chercher des points. On sait qu’il peut se passer énormément de choses. C’est plus compliqué que les deux premiers week-ends mais, dans tous les cas, on va tout donner. Si on fait ce qu’il faut et qu’on voit le drapeau à damier, on pourra aller chercher quelques points.



Sources : Canal+, interviews officielles F1, L’Equipe, Sky Sports, BBC