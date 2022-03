GP d’Arabie Saoudite (Qualifications) : Première pole position pour Sergio Pérez !

Sergio Pérez la tient enfin ! Pour son 219eme Grand Prix, le Mexicain a signé la pole position du Grand Prix d’Arabie Saoudite au terme du duel de haute volée tant attendu entre Ferrari et Red Bull Racing. Une semaine après avoir vu Charles Leclerc prendre l’ascendant sur Max Verstappen dans l’exercice du tour lancé, l’écurie de Milton Keynes a répondu sur l’ultra-rapide circuit de la Corniche de Jeddah. La dernière partie de cette séance de qualifications a tout d’abord vu Carlos Sainz Jr prendre l’ascendant sur son coéquipier après avoir signé le meilleur temps de Q2. Mais, dans la toute dernière tentative, la hiérarchie s’est inversée au sein de la Scuderia Ferrari. Prenant tous les risques, Charles Leclerc a aligné les meilleurs secteurs pour devancer son coéquipier de 177 millièmes. Mais, alors que les sourires commençaient à poindre sur les visages dans le garage de l’écurie italienne, Sergio Pérez a tout donné dans son dernier tour. La marge est infime, seulement 25 millièmes de seconde, mais elle est suffisante au pilote mexicain pour arracher la pole position. Toutefois, la menace des Ferrari sera bien présente au départ ce dimanche puisque Max Verstappen n’a pas répondu présent.

Schumacher, quelle frayeur !

Après une première tentative manquée en raison d’un manque apparent d’adhérence avec son train de pneus, n’a pu faire mieux que quatrième à un peu plus d’un quart de seconde de son coéquipier. Juste derrière les deux pilotes Red Bull Racing et les deux pilotes Ferrari, Esteban Ocon sera aux premières loges après avoir signé le cinquième temps juste devant George Russell alors que Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Pierre Gasly et Kevin Magnussen ne complètent le Top 10. Une séance de qualifications qui a été marquée par deux interruptions à la suite de la sortie du drapeau rouge. Tout d’abord, en Q1, Nicholas Latifi a perdu le contrôle de sa Williams au virage 13 mais la stupeur a enveloppé le circuit de Djeddah lors de la Q2 quand Mick Schumacher a été victime d’un très spectaculaire accident. Dans la partie sinueuse du tracé saoudien, le pilote allemand a perdu le contrôle de sa Haas sur un vibreur, partant immédiatement en tête-à-queue. Après un premier choc à haute vitesse contre le mur, la monoplace est allé s’échouer de l’autre côté de la piste. La séance de qualifications a alors été interrompue pendant près d’une heure, le temps d’enlever l’ensemble des débris de carbone mais également de nettoyer les fluides versés sur l’asphalte, risquant de rendre la surface glissante.

Hamilton éliminé dès la Q1

Une Q2 qui a alors vu les deux pilotes McLaren, Lando Norris et Daniel Ricciardo ainsi que Guanyu Zhou et Lance Stroll s’arrêter là. Quelques minutes plus tôt, le pilote canadien avait réalisé la première sensation de cette séance de qualifications. Auteur du 15eme temps en Q1, Lance Stroll a eu la peau de… Lewis Hamilton ! En manque criant de performance au volant de sa Mercedes dès les premiers tours de roues dans cette séance de qualifications, le Britannique a quitté la scène par la petite porte avec une 16eme place. Une élimination aussi précoce ne lui était plus arrivée depuis le Grand Prix du Brésil 2017 et avait alors été causée par une sortie de piste. Une première partie de la séance de qualifications qui, en plus de Nicholas Latifi, avait alors été fatale à Alexander Albon et Nico Hulkenberg. Yuki Tsunoda, quant à lui, n’avait pas pu défendre ses chances, son AlphaTauri étant à nouveau la proie de problèmes techniques, visiblement liés une nouvelle fois à l’alimentation du moteur en carburant. Après ce duel intense lors de la séance de qualifications, Ferrari et Red Bull Racing semblent bien partis pour s’affronter pendant les 50 tours de ce Grand Prix d’Arabie Saoudite, dont l’issue est plus que jamais incertaine.



FORMULE 1 - GRAND PRIX D’ARABIE SAOUDITE / QUALIFICATIONS

Classement de la Q3 - Samedi 26 mars 2022

1- Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) en 1’28’’200

2- Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0’’025

3- Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’202

4- Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’261

5- Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 0’’868

6- George Russell (GBR/Mercedes) à 0’’904

7- Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 0’’947

8- Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) à 0’’983

9- Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 1’’054

10- Kevin Magnussen (DAN/Haas) à 1’’388